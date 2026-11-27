Мандарини / © Pixabay

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Багато людей вважає, якщо вони не вживають шкірку, тоді і продукт промивати під водою немає потреби, але це не так. Мандарини, як і будь-які інші фрукти, обов’язково потрібно мити перед вживанням, особливо це стосується тих, які імпортують.

Про це пише FDA.

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Шкірка цитрусових, включно з мандаринами, часто покрита речовиною, яка захищає її від утворення цвілі під час транспортування плодів. На цитрусових також є віск, пил та багато інших речовин, які утворюються внаслідок проходження фруктів через багато рук, перш ніж вони потраплять до наших продуктових пакетів. Хоча ми рідко використовуємо шкірку мандаринів, найчастіше ми їмо лише кисло-солодку м’якоть під нею, наші руки контактують з тим, що знаходиться на шкірці.

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Як правильно мити

Промийте кожен плід під проточною теплою або ледь теплою водою — це допомагає краще змити забруднення та частину поверхневих покриттів

За потреби використайте м’яку щітку для фруктів

Обсушіть мандарини паперовим рушником і вимийте руки перед тим, як чистити їх

Користь мандарин для здоров’я

Мандарини дуже корисні, адже вони містять різноманітні вітаміни, пектини, мінерали, фітонциди, цукор і клітковину, а у шкірці плоду міститься велика кількість ефірних масел. Ці фрукти сприяють загальному зміцненню людського організму, вони роблять наш імунітет та опірність до інфекцій сильнішими.

Мандарини — це прекрасні антидепресанти, завдяки їм у людини піднімається настрій, знімається нервове напруження, стрес відходить на задній план.

Цитрусові корисні для профілактики та лікування застуди. Також, їх рекомендовано їсти у разі хвороб дихальних шляхів, вони сприяють виділенню мокротиння.

Мандарини мають антимікробні властивості. Включення до раціону харчування цих фруктів знижує ймовірність розвитку серцево-судинних проблем.

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Раніше ми писали про те, як відрізнити солодкі мандарини від кислих ще в магазині. Більше про це читайте у новині.

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