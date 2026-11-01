Чи справді сауна омолоджує: вчені показали, що відбувається з організмом після 30 хвилин спеки

Сауна / © pexels.com

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Один сеанс фінської сауни тривалістю 30 хвилин може спричинити помітні зміни в роботі імунної системи на клітинному рівні. Фінські дослідники з'ясували, що після перебування в гарячому приміщенні в крові учасників експерименту суттєво зросла кількість білих кров'яних тілець, які допомагають організму боротися з інфекціями.

Про результати дослідження повідомляє ScienceAlert, посилаючись на наукову роботу, опубліковану в журналі Temperature.

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Науковці припускають, що перебування в сауні може запускати реакцію організму, подібну до тієї, яка виникає під час фізичних навантажень. Водночас поки що невідомо, чи допомагають такі короткочасні зміни реально знизити ризик захворювань.

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Що відбувається з імунітетом після сауни

В експерименті взяли участь 51 чоловік і жінка середнього віку. Учасники відвідали традиційну фінську сауну, де температура становила приблизно 73 °C. Загалом вони провели в гарячому приміщенні 30 хвилин, причому посеред сеансу прийняли холодний душ.

Дослідники порівняли аналізи крові учасників до та після процедури. Одразу після сауни вони зафіксували помітне збільшення кількості кількох типів білих кров'яних тілець.

Зокрема, зросла кількість:

нейтрофілів — клітин, які одними з перших реагують на проникнення інфекції та допомагають знищувати патогени;

лімфоцитів — клітин, що беруть участь в імунній відповіді та формуванні імунної пам'яті;

моноцитів — клітин, які поглинають збудників хвороб і пошкоджені клітинні залишки;

еозинофілів і базофілів — клітин, пов'язаних, зокрема, із запальними реакціями.

Водночас рівень цитокінів — білків, які передають сигнали між клітинами імунної системи, — у середньому майже не змінився. Лише деякі з них демонстрували зростання разом із температурою тіла.

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Однак ефект виявився нетривалим. Уже через 30 хвилин після завершення сеансу більшість показників кількості білих кров'яних тілець повернулася до попереднього рівня. Деякий час підвищеною залишалася лише кількість окремих моноцитів.

На думку науковців, тепло може стимулювати вихід додаткових білих кров'яних тілець із тканин у кровотік. Після завершення процедури вони знову розподіляються в організмі.

«Це може свідчити про те, що відвідування сауни мобілізує додаткові білі кров'яні тільця з тканин у кровотік, звідки вони згодом повертаються після сеансу», — припускає дослідник фізичних навантажень з Університету Турку у Фінляндії Ілкка Гейнонен.

За його словами, періодичне вивільнення цих клітин у кров може бути корисним, оскільки після виходу зі своїх місць зберігання вони отримують можливість активніше патрулювати організм і реагувати на патогени.

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Чи справді сауна допомагає рідше хворіти

Попри зафіксовані зміни, дослідники застерігають від передчасних висновків про користь сауни для імунітету. Експеримент показав короткочасну реакцію клітин крові, але не довів, що після таких процедур люди рідше хворіють.

Науковці спостерігали за учасниками лише протягом 30 хвилин після сауни. Тому поки невідомо, як змінюється активність імунних клітин упродовж наступних годин або днів і чи впливає це на здатність організму протистояти інфекціям.

Водночас попередні спостережні дослідження виявляли зв'язок між регулярним відвідуванням сауни та нижчим ризиком деяких захворювань, зокрема пневмонії.

Інші експерименти також показували, що гарячі ванни можуть знижувати артеріальний тиск і збільшувати кількість еритроцитів — червоних кров'яних тілець, які переносять кисень. Загалом вплив тепла на організм має певні спільні риси з фізичними навантаженнями, а позитивні зміни в роботі серцево-судинної системи можуть бути пов'язані з кращим функціонуванням імунітету.

Проте надмірні фізичні навантаження, навпаки, здатні тимчасово послаблювати імунний захист. Тому вчені закликають обережно ставитися до висновків про користь теплових процедур.

Чому результати дослідження поки не остаточні

Одним з обмежень експерименту стало те, що дослідники не аналізували окремі підтипи імунних клітин, зокрема Т-клітини та природні клітини-кілери (NK-клітини). Такі дані могли б допомогти краще зрозуміти, як саме сауна впливає на захисні механізми організму.

В іншому дослідженні 2023 року науковці встановили, що регулярні сеанси фінської сауни можуть змінювати кількість Т-клітин і NK-клітин. Однак реакція залежала від того, чи мали учасники досвід регулярного відвідування сауни.

У людей, які вже звикли до таких процедур, повторне перебування в сауні супроводжувалося збільшенням кількості білих кров'яних тілець. Натомість у тих, хто не мав такого досвіду, кількість деяких Т-клітин зменшувалася.

Важливо, що в тому експерименті брали участь лише здорові молоді чоловіки, тому результати не можна автоматично поширювати на інші вікові групи та людей із різним станом здоров'я, додають фахівці.

Нагадаємо, раніше фахівці розповіли, коли найкраще пити теплу воду та чи справді вона допомагає схуднути та покращує травлення.

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