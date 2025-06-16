Чи треба мити сковорідку одразу після смаження їжі: професійні кухарі дали остаточну відповідь

Миття сковорідки одразу після приготування їжі здається логічним — гаряча поверхня, жир ще не застиг, змиється все швидше. Але професійні кухарі застерігають: така звичка може знищити вашу улюблену сковорідку. Розповідаємо, посилаючись на ресурс «РБК-Україна», що категорично не можна робити зі сковородою, якщо ви хочете зберегти її якість надовго.

Не поспішайте: не мийте сковорідку одразу після смаження. Якщо після приготування їжі поставити гарячу сковорідку під холодну воду, її можна легко зіпсувати. Такий температурний стрес провокує мікротріщини в металі або покритті. Зовні це може бути непомітно, але згодом їжа починає пригорати, а антипригарний шар — лущитися. Особливо це стосується тефлонових і керамічних покриттів, які вразливі до різких температурних змін. Замість миття просто налийте в теплу сковорідку гарячу воду та залиште на кілька хвилин. Жир розм’якне, і посуд легко очиститься без жодної шкоди.

Обережно із засобами: не шкрябайте та не тріть абразивами. Тефлон та інші делікатні покриття не витримують грубого ставлення. Треба забути про металеві щітки, порошкові миючі засоби та агресивну хімію. Використовуйте м’яку губку та рідкий засіб без хлору чи кислот. Якщо їжа пригоріла, просто замочіть сковорідку в теплій воді — і забруднення легко змиється. Навіть дрібні подряпини скорочують термін служби покриття та можуть позначитися на смакових властивостях страв, які ви готуєте.

Не зберігайте страви в сковороді. Ще одна поширена помилка — залишати їжу в сковорідці на ніч або ставити її в холодильник. Під час зберігання їжа виділяє кислоти, які вступають у реакцію з металом, особливо якщо покриття вже частково пошкоджене. Це може викликати корозію та навіть вплинути на безпечність продуктів. Сковорідка призначена для готування, а не для зберігання. Їжу варто перекладати в контейнери чи каструлю.