Чи треба накривати каструлю кришкою, коли вариться суп, чи ні: остаточна відповідь кухарів

Як правильно варити суп / © unsplash.com

Реклама

Кожен, хто готує вдома перші страви, хоча б раз задавався цим запитанням: закривати каструлю кришкою під час приготування чи залишати суп відкритим. І професійні кухарі наголошують, що саме від цього залежить смак, аромат і прозорість бульйону. Та насправді немає універсального правила. Спосіб варіння вибирають залежно від того, який саме результат ви хочете отримати.

Коли каструлю не треба накривати кришкою

Для прозорого бульйону. Якщо ви готуєте курячий чи яловичий бульйон, кухарі радять залишати каструлю відкритою. Це дає змогу вчасно знімати піну, щоб уникнути каламутності. Такий спосіб варіння зробить смак чистішим і ніжнішим.

Коли важливо випарувати зайву рідину. Для густих супів (борщ, харчо, юшка) часто потрібно трохи випарувати бульйон, тоді каструлю залишають без кришки.

Щоб аромат став насиченішим. Такий спосіб варіння дозволяє видихатися зайвим сильним запахам, і смак страви буде більш збалансованим.

Коли суп краще варити під кришкою

Для швидшого приготування. Кришка утримує тепло, тому овочі, крупи і картопля варяться значно швидше.

Коли потрібен м’який, делікатний смак. Під кришкою бульйон не кипить занадто активно і виходить ніжнішим.

Щоб зберегти аромат спецій і зелені. Закрита каструля «консервує» запахи всередині, і суп стає більш ароматним.

Головні правила приготування супу від шеф-кухарів