Чи треба накривати сковороду кришкою під час смаження риби: кухарі дали остаточну відповідь

Як правильно смажити рибу / © pexels.com

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Під час смаження риби багато господинь накривають сковороду кришкою, щоб страва швидше приготувалася і не розбризкувала жир. Проте саме ця звичка може завадити отримати апетитну золотаву скоринку. Кулінари радять обирати спосіб приготування залежно від товщини шматочків і бажаного результату.

Чому рибу краще смажити без кришки

Якщо накрити сковороду, пара залишатиметься всередині та осідатиме на поверхні риби. Через надлишок вологи скоринка не зможе добре підрум’янитися, а шматочки можуть вийти м’якими й трохи тушкованими замість смажених.

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Тому філе, невеликі шматочки та порційні стейки зазвичай готують без кришки. Так волога випаровується, поверхня поступово підсмажується, а риба набуває характерного золотавого кольору.

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Щоб отримати гарний результат, важливо дотримуватися кількох правил.

Перед приготуванням промокніть рибу паперовим рушником, щоб прибрати зайву вологу.

Добре розігрійте сковороду, перш ніж викладати шматочки.

Не перевертайте рибу надто часто — дочекайтеся, поки знизу утвориться рум’яна скоринка.

Не кладіть забагато шматочків одночасно, інакше температура сковороди знизиться, а риба почне виділяти більше рідини.

Перевертайте філе обережно, широкою лопаткою, щоб не пошкодити ніжну м’якоть.

Коли все-таки можна накрити сковороду кришкою

Кришка знадобиться, якщо шматки риби товсті й потрібно, щоб вони добре приготувалися всередині. У такому разі спочатку обсмажте рибу з обох боків без кришки до появи скоринки, а потім зменште нагрівання та накрийте сковороду на короткий час.

Цей прийом допомагає довести товсті шматочки до готовності, не пересушуючи їх зовні. Однак не варто тримати кришку закритою протягом усього приготування: через накопичення пари скоринка розм’якне.

Готовність перевіряйте за товщиною шматка: м’якоть має стати непрозорою та легко розділятися виделкою. Для точного контролю безпечної температури всередині риби орієнтуються на 63 °C.

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