ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
2 хв

Чи треба насправді промивати пшоно перед варінням: професійні кухарі дали неочікувану відповідь

В яких випадках треба обов’язково промивати пшоно, а коли можна пропустити цей крок перед приготуванням

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Як правильно варити пшоно

Як правильно варити пшоно / © YouTube

Пшоно — одна з найпопулярніших круп, яку українці використовують у раціоні століттями. Здавалося б, немає нічого простішого, ніж зварити звичайну пшоняну кашу. Проте саме навколо пшона існує чимало міфів. Найпоширеніший із них — обов’язкове промивання крупи перед варінням. Професійні кухарі вирішили розставити всі крапки над «і» та пояснили, чи справді цей етап завжди такий необхідний.

Чи потрібно промивати пшоно перед приготуванням: поради професіоналів

Більшість кухарів зізнаються: вони промивають пшоно не завжди, і ось чому.

  1. Якість крупи має вирішальне значення. Сучасні виробники часто продають уже очищене пшоно, яке проходить кілька етапів обробки. Таке зерно не має характерної гіркоти й не містить надлишку пилу. Якщо на упаковці зазначено «вимите» або «високий ступінь очищення», промивання можна пропустити.

  2. Гіркота — головна причина, чому пшоно треба промивати. Пшоно інколи має тонкий шар жирової плівки, що й надає каші неприємного присмаку. Промивання гарячою водою або навіть обшпарювання окропом допомагає позбутися цієї гіркоти. Тож якщо ви не впевнені в якості крупи, краще промити.

  3. Деякі кухарі замінюють промивання обсмаженням. Професіонали інколи відмовляються від промивання на користь короткого сухого обсмаження на сковороді. Після цього крупа стає ароматнішою, а присмак гіркоти зникає.

Коли пшоно треба обов’язково промити перед приготуванням

Є ситуації, коли пшоно все ж таки варто промити:

  • крупа без промислового очищення;

  • зерно темнувате або має сторонній запах;

  • перед приготуванням дієтичних або дитячих страв, де чистота продукту має особливе значення.

У таких випадках промивання під гарячою водою кілька разів — найкраще рішення.

Дата публікації
Кількість переглядів
258
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie