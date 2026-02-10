Чи треба насправді промивати пшоно перед варінням: професійні кухарі дали неочікувану відповідь

Як правильно варити пшоно / © YouTube

Пшоно — одна з найпопулярніших круп, яку українці використовують у раціоні століттями. Здавалося б, немає нічого простішого, ніж зварити звичайну пшоняну кашу. Проте саме навколо пшона існує чимало міфів. Найпоширеніший із них — обов’язкове промивання крупи перед варінням. Професійні кухарі вирішили розставити всі крапки над «і» та пояснили, чи справді цей етап завжди такий необхідний.

Чи потрібно промивати пшоно перед приготуванням: поради професіоналів

Більшість кухарів зізнаються: вони промивають пшоно не завжди, і ось чому.

Якість крупи має вирішальне значення. Сучасні виробники часто продають уже очищене пшоно, яке проходить кілька етапів обробки. Таке зерно не має характерної гіркоти й не містить надлишку пилу. Якщо на упаковці зазначено «вимите» або «високий ступінь очищення», промивання можна пропустити. Гіркота — головна причина, чому пшоно треба промивати. Пшоно інколи має тонкий шар жирової плівки, що й надає каші неприємного присмаку. Промивання гарячою водою або навіть обшпарювання окропом допомагає позбутися цієї гіркоти. Тож якщо ви не впевнені в якості крупи, краще промити. Деякі кухарі замінюють промивання обсмаженням. Професіонали інколи відмовляються від промивання на користь короткого сухого обсмаження на сковороді. Після цього крупа стає ароматнішою, а присмак гіркоти зникає.

Коли пшоно треба обов’язково промити перед приготуванням

Є ситуації, коли пшоно все ж таки варто промити:

крупа без промислового очищення;

зерно темнувате або має сторонній запах;

перед приготуванням дієтичних або дитячих страв, де чистота продукту має особливе значення.

У таких випадках промивання під гарячою водою кілька разів — найкраще рішення.