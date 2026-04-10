Чи треба прати нову постіль, яка щойно з магазину: експерти дали остаточну відповідь
Нова постільна білизна потребує першого прання — це проста дія, яка забезпечує чистоту, безпеку і комфорт. Краще витратити трохи часу, ніж ризикувати здоров’ям і якістю сну.
Нова постільна білизна має приємний запах, здається чистою та повністю готовою до використання. Проте фахівці з гігієни та текстилю радять не поспішати стелити її одразу після придбання. Є кілька важливих причин, чому перше прання — це не просто рекомендація, а необхідність.
Чому нова постіль не така чиста, як здається
Під час виробництва тканину обробляють спеціальними речовинами, щоб надати їй гарного вигляду і захистити від зминання.
Також білизна проходить через багато рук — від фабрики до магазину. Вона може контактувати з пилом, упаковкою і різними поверхнями.
Навіть якщо тканина має ідеальний вигляд, це не означає, що вона безпечна для шкіри.
Що саме видаляє перше прання
Прання допомагає позбутися:
залишків фарбників і хімічних просочень;
виробничого пилу;
мікроорганізмів, які могли потрапити під час транспортування.
Після цього тканина стає м’якшою і приємнішою на дотик.
Перше прання не лише очищає, а й розкриває тканину. Волокна стають м’якшими, білизна краще пропускає повітря і вбирає вологу. Це особливо важливо для комфортного сну і здоров’я шкіри.
Як правильно прати нову постіль
Перед першим використанням варто випрати білизну окремо від інших речей.
Краще обрати делікатний режим і температуру 40 градусів.
Не варто використовувати занадто багато порошку, достатньо мінімальної кількості, щоб не перевантажити тканину.
Коли можна не прати постіль одразу
Єдиний виняток — якщо постіль має спеціальне стерильне пакування і відповідне маркування.
Але навіть у цьому випадку більшість експертів радять не ризикувати і все ж випрати її перед використанням.