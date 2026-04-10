Чи треба прати нову постіль, яка щойно з магазину: експерти дали остаточну відповідь

Чи варто прати нову постіль

Нова постільна білизна має приємний запах, здається чистою та повністю готовою до використання. Проте фахівці з гігієни та текстилю радять не поспішати стелити її одразу після придбання. Є кілька важливих причин, чому перше прання — це не просто рекомендація, а необхідність.

Чому нова постіль не така чиста, як здається

Під час виробництва тканину обробляють спеціальними речовинами, щоб надати їй гарного вигляду і захистити від зминання.

Також білизна проходить через багато рук — від фабрики до магазину. Вона може контактувати з пилом, упаковкою і різними поверхнями.

Навіть якщо тканина має ідеальний вигляд, це не означає, що вона безпечна для шкіри.

Що саме видаляє перше прання

Прання допомагає позбутися:

залишків фарбників і хімічних просочень;

виробничого пилу;

мікроорганізмів, які могли потрапити під час транспортування.

Після цього тканина стає м’якшою і приємнішою на дотик.

Перше прання не лише очищає, а й розкриває тканину. Волокна стають м’якшими, білизна краще пропускає повітря і вбирає вологу. Це особливо важливо для комфортного сну і здоров’я шкіри.

Як правильно прати нову постіль

Перед першим використанням варто випрати білизну окремо від інших речей. Краще обрати делікатний режим і температуру 40 градусів. Не варто використовувати занадто багато порошку, достатньо мінімальної кількості, щоб не перевантажити тканину.

Коли можна не прати постіль одразу

Єдиний виняток — якщо постіль має спеціальне стерильне пакування і відповідне маркування.

Але навіть у цьому випадку більшість експертів радять не ризикувати і все ж випрати її перед використанням.