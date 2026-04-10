Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Чи треба прати нову постіль, яка щойно з магазину: експерти дали остаточну відповідь

Нова постільна білизна потребує першого прання — це проста дія, яка забезпечує чистоту, безпеку і комфорт. Краще витратити трохи часу, ніж ризикувати здоров’ям і якістю сну.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Нова постільна білизна має приємний запах, здається чистою та повністю готовою до використання. Проте фахівці з гігієни та текстилю радять не поспішати стелити її одразу після придбання. Є кілька важливих причин, чому перше прання — це не просто рекомендація, а необхідність.

Чому нова постіль не така чиста, як здається

Під час виробництва тканину обробляють спеціальними речовинами, щоб надати їй гарного вигляду і захистити від зминання.

Також білизна проходить через багато рук — від фабрики до магазину. Вона може контактувати з пилом, упаковкою і різними поверхнями.

Навіть якщо тканина має ідеальний вигляд, це не означає, що вона безпечна для шкіри.

Що саме видаляє перше прання

Прання допомагає позбутися:

  • залишків фарбників і хімічних просочень;

  • виробничого пилу;

  • мікроорганізмів, які могли потрапити під час транспортування.

Після цього тканина стає м’якшою і приємнішою на дотик.

Перше прання не лише очищає, а й розкриває тканину. Волокна стають м’якшими, білизна краще пропускає повітря і вбирає вологу. Це особливо важливо для комфортного сну і здоров’я шкіри.

Як правильно прати нову постіль

  1. Перед першим використанням варто випрати білизну окремо від інших речей.

  2. Краще обрати делікатний режим і температуру 40 градусів.

  3. Не варто використовувати занадто багато порошку, достатньо мінімальної кількості, щоб не перевантажити тканину.

Коли можна не прати постіль одразу

Єдиний виняток — якщо постіль має спеціальне стерильне пакування і відповідне маркування.

Але навіть у цьому випадку більшість експертів радять не ризикувати і все ж випрати її перед використанням.

