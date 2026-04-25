Чи треба здавати чинний закордонний паспорт під час оформлення нового
Під час оформлення нового закордонного паспорту можна залишити старий документ собі, якщо у ньому наявна діюча віза.
Отримання громадянами України нового паспорту для виїзду за кордон передбачає анулювання та вилучення попереднього. Проте, є випадки, коли старий паспорт можна залишити.
Згідно з чинним законодавством громадянин не може мати одночасно понад два діючих закордонних паспорти.
Паспорт анулюється у разі:
закінчення строку дії
зміни внесених до нього даних
оформлення нового замість попереднього
За письмовою заявою особи анульований паспорт може бути повернутий власнику, якщо:
у ньому містяться одна чи кілька віз
паспорт є підставою для отримання або продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі
У такому випадку документ повертається працівником територіального підрозділу Державної міграційної служби України, уповноваженим суб’єктом або закордонною дипломатичною установою.
Раніше повідомлялося, що українці можуть залишати собі паспорт зразка 1994 року, але у разі потреби оновлення чи відновлення отримають уже сучасну ID-картку.