Чи треба здавати чинний закордонний паспорт під час оформлення нового

Під час оформлення нового закордонного паспорту можна залишити старий документ собі, якщо у ньому наявна діюча віза.

Паспорт

Паспорт / © Фото з відкритих джерел

Отримання громадянами України нового паспорту для виїзду за кордон передбачає анулювання та вилучення попереднього. Проте, є випадки, коли старий паспорт можна залишити.

Згідно з чинним законодавством громадянин не може мати одночасно понад два діючих закордонних паспорти.

Паспорт анулюється у разі:

закінчення строку дії

зміни внесених до нього даних

оформлення нового замість попереднього

За письмовою заявою особи анульований паспорт може бути повернутий власнику, якщо:

  • у ньому містяться одна чи кілька віз

  • паспорт є підставою для отримання або продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі

У такому випадку документ повертається працівником територіального підрозділу Державної міграційної служби України, уповноваженим суб’єктом або закордонною дипломатичною установою.

Раніше повідомлялося, що українці можуть залишати собі паспорт зразка 1994 року, але у разі потреби оновлення чи відновлення отримають уже сучасну ID-картку.

