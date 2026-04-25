Чи треба здавати чинний закордонний паспорт під час оформлення нового

Паспорт / © Фото з відкритих джерел

Отримання громадянами України нового паспорту для виїзду за кордон передбачає анулювання та вилучення попереднього. Проте, є випадки, коли старий паспорт можна залишити.

Згідно з чинним законодавством громадянин не може мати одночасно понад два діючих закордонних паспорти.

Паспорт анулюється у разі:

закінчення строку дії

зміни внесених до нього даних

оформлення нового замість попереднього

За письмовою заявою особи анульований паспорт може бути повернутий власнику, якщо:

у ньому містяться одна чи кілька віз

паспорт є підставою для отримання або продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі

У такому випадку документ повертається працівником територіального підрозділу Державної міграційної служби України, уповноваженим суб’єктом або закордонною дипломатичною установою.

Раніше повідомлялося, що українці можуть залишати собі паспорт зразка 1994 року, але у разі потреби оновлення чи відновлення отримають уже сучасну ID-картку.