Чи треба знімати піну, яка утворюється під час варіння картоплі: кухарі дали остаточну відповідь

Під час варіння картоплі багато господинь помічають на поверхні води білу піну. Через це часто виникає запитання: чи потрібно її знімати, як це роблять під час приготування м’ясного бульйону, чи вона абсолютно безпечна? Думки з цього приводу довго були суперечливими, однак професійні кухарі та фахівці з харчування вже дали чітку відповідь. Виявляється, піна під час варіння картоплі має зовсім інше походження, ніж у м’ясних стравах.

Чому під час варіння картоплі з’являється піна

Під час приготування картоплі багато людей помічають на поверхні води світлу піну й починають хвилюватися, чи не свідчить це про шкідливі речовини або неякісний продукт. Насправді кухарі пояснюють, що у більшості випадків така піна є абсолютно природною.

Вона утворюється через крохмаль, який активно виділяється з картоплі під час нагрівання. Особливо це помітно у молодої або дуже крохмалистої картоплі. Також на появу піни можуть впливати дрібні частинки шкірки чи рослинного білка, які залишилися після миття овочів. Саме тому її поява не вважається ознакою небезпеки чи поганої якості продукту.

Чи потрібно знімати піну під час варіння

Фахівці стверджують, що обов’язково прибирати піну під час варіння картоплі не потрібно. На відміну від м’ясного бульйону, де на поверхні можуть накопичуватися залишки крові та білкових сполук, картопляна піна не містить нічого небезпечного для здоров’я. Вона не псує смак овочів і не впливає на користь готової страви.

Водночас деякі кухарі все ж радять частково знімати піну, якщо її утворюється надто багато. Це робиться переважно для більш охайного вигляду води та кращої прозорості бульйону, особливо якщо картопля вариться для супу чи інших рідких страв.

Як правильно варити картоплю, щоб піни було менше

Щоб під час варіння утворювалося менше піни, кухарі радять ретельно промивати картоплю перед приготуванням та не залишати на ній залишків землі чи крохмалю. Також допомагає коротке замочування очищеної картоплі у холодній воді перед варінням.

Важливо не готувати овочі на надто сильному вогні, адже інтенсивне кипіння лише збільшує кількість піни. Фахівці наголошують, що поява піни — це звичайний природний процес, тому переживати через неї не варто. Головне, використовувати якісну картоплю та правильно її готувати.

