Чи треба знімати піну, яка утворюється під час варіння картоплі: остаточна відповідь кухарів

Чи треба знімати піну під час варіння картоплі / © Pixabay

Під час варіння картоплі багато хто помічає піну на поверхні води і замислюється: чи потрібно її знімати. Для бульйонів це звична практика, але з овочами ситуація менш очевидна. Одні господині автоматично прибирають піну, інші ігнорують її. Щоб зрозуміти, як діяти правильно, варто розібратися, що це за піна і чи впливає вона на якість і смак страви.

Чому з’являється піна під час варіння картоплі: чи треба її знімати

Піна, яка з’являється під час варіння картоплі, — це не бруд і не щось шкідливе. Вона утворюється через:

крохмаль, який вимивається з бульб;

природні білкові сполуки;

дрібні частинки поверхні картоплі.

Під час нагрівання ці речовини піднімаються на поверхню і утворюють легку піну.

За словами кухарів, знімати піну з картоплі не обов’язково. На відміну від м’ясних бульйонів, вона не впливає на безпечність їжі, не псує смак, не містить шкідливих домішок. Тобто це скоріше естетичний момент, ніж необхідність.

Що дійсно важливо враховувати під час приготування картоплі

Набагато більше значення мають інші моменти під час варіння картоплі:

варто добре промити бульби перед варінням;

не слід переварювати картоплю, щоб зберегти текстуру і смак;

солити воду вчасно, на початку або в середині процесу.

Саме ці нюанси впливають на смак і якість готової страви.

Коли піну все ж варто прибрати

Є кілька випадків, коли це справді має сенс:

якщо ви хочете отримати максимально прозору воду;

якщо картопля сильно крохмалиста і піни багато;

якщо готується страва, де важливий зовнішній вигляд, наприклад, суп із прозорим бульйоном.

У таких ситуаціях можна акуратно зняти шар піни.