Чи треба знімати піну, яка утворюється під час варіння картоплі: про це мало хто знає

Чи треба знімати піну під час варіння картоплі / © Фото з відкритих джерел

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Всі, хто хоч раз варив картоплю, бачили, що на поверхні води під час закипання утворюється піна. Тому багато хто одразу знімає її, вважаючи, що це необхідно для того, щоб страва вийшла смачною. Втім, з кулінарної точки зору знімати піну не завжди потрібно, і ось чому.

Чи треба знімати піну, яка утворилася під час варіння картоплі: пояснення експертів

Професійні кухарі пояснюють, чому утворюється піна, чи потрібне її видалення за різних способів приготування страв із картоплі. Розуміння таких нюансів спростить процес приготування страви і заодно допоможе зберегти корисні властивості картоплі.

Чому утворюється піна. Утворення легкої білої піни на поверхні є результатом виділення крохмалю з клітин картоплі. Адже картопля має високий вміст цієї речовини, яка під час термічної обробки виділяється і утворює піну на поверхні води.

Чи шкідлива піна для здоров’я. Крохмальна піна безпечна для організму, тому її можна не видаляти, вона жодними чином не вплине на якість та поживність готової вареної картоплі.

Естетичний погляд. Якщо під час варіння бульйону з м’яса та кісток піну треба знімати, щоб рідина була прозорою, то у випадку з вареною картоплею ця дія буде зайвою. Бо піна природним чином видаляється при зливанні води після варіння.

Виняток із правила: якщо картопля вариться для супу, то знімати піну, що утворюється, все ж таки потрібно. Оскільки рідина може бути мутною, що негативно вплине на естетичний вигляд готової страви.

Отже, видаляти піну, яка утворилася під час варіння картоплі треба тоді, коли готується перша страва. А в усіх інших випадках цю дію можна сміливо виключити з процесу приготування.

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