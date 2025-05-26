Чи треба зривати квіти з картоплі, щоб підвищити її врожайність: про це мало то знає

Чи треба зривати квіти з картоплі / © Unsplash

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Розповідаємо, чи треба зривати квіти з картоплі, щоб зібрати максимальний урожай. Про це пише ресурс news24.

Чи варто зривати квіти з картоплі, щоб підвищити її врожайність: дослідження вчених

Науковці провели дослідження на цю тему. Овочеві культури розділили на три групи. Одну частину рослин залишили рости й розвиватися природним шляхом. У другій обірвали бутони, а третій групі рослин повністю зрізали верхівку.

Після збору врожаю картоплі вчені виявили, що ті рослини, в яких квіти не зривалися, сформували менше коренеплодів, ніж дві інші групи. Однак овочі від перших культур були великими, чистими і гладкими. Урожай другої групи рослин був значно більшим, але його якість була гіршою. Зовсім поганий результат показала третя група культур. З кожного куща збирали до 30 картоплин, але всі вони були дуже дрібними.

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Тож науковці зробили висновки: не можна втручатися в природний процес росту й розвитку картоплі. А все тому, що культура після обривання суцвіть витрачає свої сили на відновлення, а не на формування великих бульб. Тому не слід зривати квіти з картоплі і тим паче не варто зрізати верхню частину зеленої маси, інакше бажаного врожаю не буде.