ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
255
Час на прочитання
3 хв

Чи варто купувати дорогі рушники: що насправді впливає на якість, м’якість і довговічність

У магазині домашнього текстилю усе має простий вигляд: рушники лежать поруч, візуально майже ідентичні, але цінники відрізняються в рази. Один — бюджетний, інший — «преміум» сегменту. І виникає логічне запитання: за що саме ми платимо та чи справді дорогі рушники кращі?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чи варто купувати дорогі рушники / © pexels.com

Експерти з текстилю та клінінгу пояснюють: різниця не в маркетингу, а в деталях — від сировини до щільності й технології виробництва. Саме вони визначають, чи буде рушник м’яким, довговічним і здатним якісно вбирати вологу.

Чому одні рушники коштують у рази дорожче

Матеріал: головний маркер якості

База будь-якого рушника — це бавовна, а її тип має вирішальне значення.

Преміальні варіанти виготовляють із довговолокнистої бавовни — турецької, єгипетської або Supima. Їхня перевага проста:

  • тканина м’якша і приємніша до тіла;

  • краще поглинає вологу;

  • довше зберігає структуру після прання.

Дешевші рушники роблять із коротких волокон, які швидше зношуються, втрачають форму і стають жорсткими після кількох циклів прання.

Щільність (GSM)

Один із ключових технічних показників — GSM (грамів на квадратний метр). Саме він визначає, наскільки рушник товстий і щільний:

  1. Високий GSM — пухкіший, м’якший, максимально абсорбувальний.

  2. Низький GSM — легкий, швидко сохне, практичний для щоденного використання.

Що більше матеріалу й щільніше плетіння, то вища собівартість і відповідно — ціна.

Конструкція: те, що не видно, але відчувається

Якість рушника — це не лише тканина, а й спосіб його виготовлення.

Преміум-рівень зазвичай включає:

  • слабко скручені або безкручені нитки для максимальної м’якості;

  • щільні петлі, які краще утримують воду;

  • укріплені краї, які не розпускаються з часом;

  • якісне фарбування, яке не тьмяніє після прання.

Як результат, рушник довше залишається «пухким» і приємним на дотик навіть після інтенсивного використання.

Бренд: за що ми платимо додатково

Частина ціни — це не тканина, а ім’я. Відомі бренди закладають у вартість маркетинг, дизайн, паковання і репутацію.

Експерти наголошують: бренд може гарантувати стабільну якість, але не завжди означає суттєво кращі властивості самого рушника в побуті.

Чи справді дорогі рушники кращі

Коротка відповідь — у більшості випадків так. Але з важливим уточненням: не завжди найдорожчі означають найрозумніше придбання.

Преміальні рушники зазвичай:

  • краще вбирають вологу;

  • довше служать;

  • залишаються м’якими після багаторазового прання.

Але оптимальний вибір часто перебуває не у верхньому ціновому сегменті, а в середньому.

Як обрати якісний рушник і не переплатити

Фахівці радять орієнтуватися не на ціну, а на конкретні характеристики:

  • 100% бавовна (бажано довговолокниста);

  • щільність 500–650 GSM;

  • якісне оброблення країв і щільні петлі.

Практичний лайфгак: купіть один рушник на тест. Перевірте його після прання та щоденного використання — і лише потім докуповуйте комплект.

Коли є сенс інвестувати в дорогі рушники

Є ситуації, коли економія недоречна:

  1. Для щоденного комфорту. Коли рушник — частина вашого щоденного ритуалу, тактильні відчуття мають значення.

  2. Для основної або гостьової ванної. Тут важливий ефект «домашнього спа», і текстиль його формує першим.

  3. Як подарунок. Якісні рушники — універсальний і статусний подарунок, який завжди доречний.

Дата публікації
Кількість переглядів
255
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie