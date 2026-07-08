Чи варто мити овочі харчовою содою: експерти пояснили, яка посилка може їх зіпсувати

Овочі

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Миття овочів харчовою содою може стати додатковим способом очищення продуктів від бруду та частини залишків пестицидів. Однак експерти наголошують, що такий метод не замінює звичайного промивання водою і не здатний повністю знезаразити овочі.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами експертів, сода утворює слабколужний розчин, який допомагає послабити забруднення на поверхні овочів і частково руйнує залишки пестицидів, що полегшує їхнє видалення під час промивання. Однак цей метод не здатний усунути речовини, які вже проникли всередину овочів.

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Фахівці також нагадують, що харчова сода не має дезінфікувальних властивостей. Вона не знищує бактерії, віруси чи паразитів і не може повністю прибрати патогени, які залишилися на поверхні або проникли всередину продуктів. Саме тому після миття важливо правильно зберігати овочі та не допускати їхнього контакту із сирими чи немитими продуктами, щоб запобігти перехресному забрудненню.

Найефективніше содовий розчин підходить для очищення твердих овочів. Його можна використовувати для броколі, цвітної капусти, картоплі, моркви, огірків і солодкого перцю. А ось ніжну листову зелень, зокрема шпинат, кейл, салат-латук, а також гриби, у такому розчині замочувати не радять, адже тривалий контакт із водою може погіршити їхню текстуру.

Для приготування розчину рекомендують розчинити одну чайну ложку харчової соди у двох склянках холодної води. Овочі слід повністю занурити в рідину не більш ніж на 15 хвилин, час від часу обережно перемішуючи. Після цього їх потрібно ретельно промити під проточною холодною водою, щоб змити залишки соди та забруднення, а потім висушити перед приготуванням або зберіганням.

Експерти застерігають і від поширених помилок. Зокрема, не варто тримати овочі у розчині довше ніж 15 хвилин, оскільки це може погіршити їхню структуру. Також не рекомендується поєднувати харчову соду з оцтом — кислота нейтралізує лужні властивості соди, через що обидва засоби стають менш ефективними.

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Крім того, не слід використовувати надмірну кількість соди, адже вона може залишити наліт на овочах і вплинути на їхній смак або консистенцію. Після замочування продукти обов’язково потрібно добре промити чистою водою. Водночас фахівці наголошують, що навіть таке очищення не скасовує інших правил безпечного поводження з продуктами й не гарантує повного захисту від харчових отруєнь.

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