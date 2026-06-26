Чи варто поливати газон у сильну спеку: експерт назвав випадки, коли це необхідно

Газон

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Під час спекотної погоди багато власників присадибних ділянок намагаються щодня поливати газон, побоюючись, що трава висохне. Однак експерти наголошують: у більшості випадків газон не потребує такого догляду навіть за високих температур.

Про це повідомило видання House Beautiful.

Керівний директор компанії Cobra Пітер Чалонер пояснює, що зріла трава відзначається високою стійкістю до спеки. Під впливом тривалих високих температур вона не обов’язково відмирає, а переходить у стан спокою. У цей період ріст уповільнюється, а газон може змінити колір на солом’яно-коричневий.

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За словами фахівця, хоча такі зміни можуть насторожувати, вони є природним механізмом захисту рослини. У такий спосіб трава зберігає запаси вологи та енергії, очікуючи на сприятливіші погодні умови. Після повернення опадів і зниження температури здоровий газон, як правило, самостійно відновлює зелений колір без додаткового втручання.

Водночас експерт зазначає, що поливання може знадобитися у випадку тривалої відсутності дощів. Якщо ґрунт протягом тривалого часу залишається пересушеним, додаткове зволоження допоможе зменшити стрес для рослин і запобігти їх пошкодженню.

При цьому важливо правильно організувати полив. Пітер Чалонер радить не використовувати часте легке дощування, а натомість обирати рідкісний, але глибокий полив. Такий спосіб сприяє тому, що коріння проростає глибше в ґрунт, завдяки чому газон стає більш витривалим до посушливих періодів у майбутньому.

Не менш важливим є і час поливання. Як і більшість садових рослин, газон краще поливати рано-вранці або пізно ввечері, коли випаровування води є мінімальним. Натомість полив удень під прямими сонячними променями є менш ефективним, оскільки значна частина вологи швидко випаровується.

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Експерт підсумовує, що в більшості випадків газону варто дати можливість самостійно пережити спеку. Втручатися слід лише тоді, коли посуха триває довго і ґрунт залишається сухим. Якщо ж поливати газон, то робити це потрібно рідко, але рясно та у відповідний час доби.

Нагадаємо, не всі рослини однаково переносять спеку, але є види, які самі допомагають боротися з високою температурою. Завдяки великому листю та випаровуванню вологи вони створюють прохолоду там, де це найбільше потрібно.

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