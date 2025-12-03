Чи варто прати новий одяг перед першим носінням: експерти розвіюють міфи та пояснюють правду

Чи потрібно прати новий одяг перед першим носінням / © pexels.com

Реклама

Але разом із хвилюванням часто з’являється й сумнів: а чи безпечно носити новий одяг без прання? На щастя, фахівці з текстилю в Real Simple дають чітку відповідь.

Чи потрібно прати новий одяг перед тим, як його носити

У більшості випадків — так. Особливо якщо це річ, яка щільно контактує зі шкірою, пояснює Френсіс Козен, старша викладачка кафедри волоконознавства Корнельського університету.

За її словами, перше прання допомагає позбутися залишків виробничих хімікатів, надлишкових барвників і бруду, який накопичується за численні етапи виготовлення та транспортування. “Тканини й одяг проходять через багато рук — і часто через різні країни”, — зазначає вона.

Реклама

Навіть “нові” речі можуть містити небажані речовини. “Текстиль здатен утримувати випадкові хімікати, що залишилися після обробки, а також крохмальні компоненти, які застосовують для збереження форми під час пакування чи перевезення”, — додає Номі Дейл Кляйнман, керівниця кафедри дизайну тканин та поверхонь у Fashion Institute of Technology.

Якщо одяг був у залі магазину, а не доставлений напряму зі складу, існує ризик додаткового забруднення — від людей, які торкалися або приміряли речі. Дослідження показують, що бактерії, гриби та віруси можуть залишатися на тканині від кількох днів до кількох тижнів.

Прання також допомагає “пом’якшити” новий одяг і зробити його комфортнішим. “Перше прання знімає напругу волокон, яка виникає через натяг під час виробництва, що особливо помітно в бавовняних речах, не позначених як передусаджені”, — пояснює Козен.

Які речі можна не прати одразу

За словами фахівців, є винятки. Речі, які не торкаються тіла безпосередньо або потребують делікатного догляду, можна не прати.

Реклама

“Я не перу перед носінням одяг, який рекомендовано здавати в хімчистку, а також светри, які носять поверх сорочок”, — каже Козен.

Що може статися, якщо одяг не прати

Якщо ваша шкіра не схильна до подразнень, ви можете й не відчути жодних наслідків. Але хімічні залишки або мікроби все ж здатні викликати реакцію — висипання, почервоніння чи свербіж, особливо якщо ви маєте чутливу шкіру або схильність до алергій.

Є іще один нюанс: барвники. Особливо це стосується інтенсивних темних відтінків, на кшталт джинсової синяви. Фарба може переходити на шкіру, світлий одяг або меблі — а ефект “синіх ніг” навряд чи комусь потрібен.

Як правильно прати новий одяг

Перш за все — завжди читайте ярлик. Якщо там зазначено “Тільки хімчистка”, то домашнє прання лише зіпсує річ.

Реклама

Щоб одяг служив довше, Кляйнман радить прати його у холодній воді та сушити за низької температури або ж узагалі сушити природним способом. Гаряча вода й висока температура в сушарці сприяють вицвітанню, розтягуванню та усадці тканини.