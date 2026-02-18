Чи варто прати рушники разом з одягом: аргументи експертів та приховані ризики

Реклама

Кожен із нас прагне зекономити час і не запускати пральну машину кілька разів через пару футболок чи шкарпеток, що завалялися в кошику з рушниками. Здається, що спільне прання — це раціональне рішення, але фахівці застерігають від такої звички. Ось кілька вагомих причин, чому ці речі краще розділяти.

Конфлікт температурних режимів

Головна складність полягає в тому, що рушники та повсякденний одяг мають абсолютно різні потреби. Махрові вироби дуже щільні й схильні накопичувати бактерії та неприємні запахи. Щоб їх якісно випрати та знешкодити мікроорганізми, потрібна температура щонайменше 60°C. Натомість більшість сучасного одягу (трикотаж, джинси чи делікатні кофтинки) погано витримує такий нагрів тканина може сісти, втратити колір або деформуватися. Якщо ж обрати низьку температуру, щоб врятувати одяг, рушники просто не виперуться належним чином.

Проблема з кондиціонером

Використання кондиціонерів для білизни під час прання рушників є вкрай небажаним, оскільки такі засоби створюють на ворсинках тонку плівку, що значно знижує здатність тканини вбирати вологу. Водночас інші речі, навпаки, часто потребує додаткового пом’якшення для комфортного носіння. Поєднати ці два абсолютно різні підходи в межах одного циклу прання практично неможливо, адже доведеться йти на компроміс, який зашкодить або якості рушників, або м’якості одягу.

Нерівномірне навантаження та проблеми з прасуванням

Оскільки мокрі рушники стають дуже важкими, вони нерівномірно розподіляють вагу в барабані. Через це тонша білизна та легкий одяг сильно перекручуються і вкриваються глибокими заломами, які потім вкрай важко розгладити праскою. Крім того, різниця у швидкості висихання створює дилему: або ви дістаєте напівсирі рушники, або пересушуєте інший одяг до ламкості, що марно витрачає ресурс техніки та електрику.

Засмічення ворсом та пошкодження волокон

Махрові вироби мають властивість «линяти» дрібними ниточками, які під час прання міцно в’їдаються в інші тканини, через що речі виглядають кошлатими та старими. Більш того, жорсткі петельки рушників постійно труться об м’який одяг, працюючи як наждачний папір. Таке тертя швидко руйнує цілісність тонких ниток, спричиняючи появу дрібних дірочок та розтяжок.

Насправді спільне прання рушників та інших речей не є критичною помилкою, яка миттєво зіпсує майно. Проте, якщо ви дбаєте про бездоганну чистоту, тривалий термін служби тканин та власну гігієну, від цієї звички краще відмовитися. Розділення текстилю на різні цикли дозволить надовго зберегти ніжність махрових петельок, захистить ваш гардероб від пошкоджень і зрештою суттєво полегшить процеси сушіння та догляду за речами.