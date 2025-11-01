Чи варто спати з котом або собакою в одному ліжку: ветеринар попережив про ризики

Сон з тваринами / © Фото з відкритих джерел

Багато людей не уявляють ночі без пухнастого друга поруч. Для когось це прояв любові, для когось — звичка чи потреба в емоційній підтримці. Проте ветеринар Пабло Антоніо Ольмедо (@pablo_vet83) наголошує: спати з котом чи собакою можна не всім.

Про це повідомило видання Mirror.

«Сон із собакою чи котом може зменшити стрес і тривогу, сприяти сну та зміцнювати емоційні зв’язки. Їхнє ритмічне дихання, тепло тіла та присутність створюють заспокійливий ефект, подібний до обіймів», — зазначив ветеринар.

Дослідження Вашингтонського університету підтверджує, що навіть десять хвилин спілкування з твариною знижують рівень кортизолу — гормону стресу — і підвищують окситоцин, який відповідає за почуття безпеки та довіри.

Та затишок спільного сну має й інший бік. Американська академія медицини сну повідомляє: кожен третій власник, який ділить ліжко з улюбленцем, скаржиться на безсоння або часті пробудження. Причина — різний біоритм: кіт може стрибнути вночі, пес — захропіти чи розбудити господаря на світанку.

Не варто ігнорувати гігієну. Домашні тварини можуть переносити паразитів або алергени, особливо якщо не проходять регулярний ветеринарний огляд. У клініці Майо зазначають: ризик інфекцій мінімальний, якщо дотримуватись чистоти — купати улюбленця, розчісувати його і прати постільну білизну.

Ветеринари радять також враховувати стан здоров’я людини. Тим, хто має астму, алергію або ослаблений імунітет, краще облаштувати для улюбленця окреме спальне місце. А надмірна прив’язаність, кажуть фахівці, може навіть спричинити «тривогу розлуки» — як у людини, так і у тварини.

Зрештою, рішення спати разом чи ні — особиста справа кожного. Ветеринари радять головне: дбати про гігієну, здоров’я улюбленця та власний комфорт під час сну.

