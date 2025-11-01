- Дата публікації
Чи варто спати з котом або собакою в одному ліжку: ветеринар попережив про ризики
Сон поруч із котом або собакою може бути затишним, але не завжди корисним. Лікар пояснив, які ризики це має для людини та домашнього улюбленця.
Багато людей не уявляють ночі без пухнастого друга поруч. Для когось це прояв любові, для когось — звичка чи потреба в емоційній підтримці. Проте ветеринар Пабло Антоніо Ольмедо (@pablo_vet83) наголошує: спати з котом чи собакою можна не всім.
Про це повідомило видання Mirror.
«Сон із собакою чи котом може зменшити стрес і тривогу, сприяти сну та зміцнювати емоційні зв’язки. Їхнє ритмічне дихання, тепло тіла та присутність створюють заспокійливий ефект, подібний до обіймів», — зазначив ветеринар.
Дослідження Вашингтонського університету підтверджує, що навіть десять хвилин спілкування з твариною знижують рівень кортизолу — гормону стресу — і підвищують окситоцин, який відповідає за почуття безпеки та довіри.
Та затишок спільного сну має й інший бік. Американська академія медицини сну повідомляє: кожен третій власник, який ділить ліжко з улюбленцем, скаржиться на безсоння або часті пробудження. Причина — різний біоритм: кіт може стрибнути вночі, пес — захропіти чи розбудити господаря на світанку.
Не варто ігнорувати гігієну. Домашні тварини можуть переносити паразитів або алергени, особливо якщо не проходять регулярний ветеринарний огляд. У клініці Майо зазначають: ризик інфекцій мінімальний, якщо дотримуватись чистоти — купати улюбленця, розчісувати його і прати постільну білизну.
Ветеринари радять також враховувати стан здоров’я людини. Тим, хто має астму, алергію або ослаблений імунітет, краще облаштувати для улюбленця окреме спальне місце. А надмірна прив’язаність, кажуть фахівці, може навіть спричинити «тривогу розлуки» — як у людини, так і у тварини.
Зрештою, рішення спати разом чи ні — особиста справа кожного. Ветеринари радять головне: дбати про гігієну, здоров’я улюбленця та власний комфорт під час сну.
