Чи варто вже садити огірки у відкритий ґрунт: обережно з холодом

Коли сіяти огірки

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Багато хто з нетерпінням чекає травня, щоб висадити огірки у відкритий ґрунт. Однак, головне, на що потрібно зважати — це стабільна тепла погода та відсутність загрози заморозків.

Головний критерій — температура ґрунту та повітря

Огірки — теплолюбна культура. Для їх успішного росту та розвитку необхідна стабільна тепла погода.

Ключові температурні показники для успішної посадки огірків:

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Температура ґрунту. Мінімальна температура ґрунту для висаджування огірків повинна бути не нижче +15°C на глибині 10-12 см.

Температура повітря. Середня добова температура повітря має бути не нижче +18-20°C . Важливо, щоб нічні температури не опускалися нижче +10°C.

Загроза заморозків. Навіть короткочасні заморозки (зниження температури нижче 0°C) можуть бути згубними для молодих рослин огірків. Тому, перед посадкою, необхідно переконатися, що загроза заморозків минула.

Як визначити оптимальний час для посадки

Слідкуйте за прогнозом погоди. Регулярно перевіряйте довгостроковий прогноз погоди у вашому регіоні. Звертайте особливу увагу на нічні температури. Виміряйте температуру ґрунту. Використовуйте ґрунтовий термометр, щоб точно визначити температуру ґрунту на глибині посадки. Зверніть увагу на народні прикмети. Існують народні прикмети, пов’язані з посадкою огірків. Наприклад, вважається, що садити огірки можна після цвітіння черемхи. Однак, покладатися лише на народні прикмети не варто, краще поєднувати їх з науковими даними. Використовуйте тимчасові укриття. Якщо ви все ж таки вирішили посадити огірки раніше, ніж рекомендується, використовуйте тимчасові укриття, такі як плівка, агроволокно або пластикові пляшки. Вони захистять рослини від холоду вночі.

Поради щодо посадки огірків

Обирайте сонячне місце . Огірки потребують багато сонячного світла (не менше 6-8 годин на день).

Підготуйте ґрунт . Ґрунт повинен бути родючим, добре дренованим та мати нейтральну або слабокислу реакцію (pH 6-7).

Загартуйте розсаду. Якщо ви вирощуєте розсаду, перед висадкою у відкритий ґрунт поступово привчайте її до зовнішніх умов (загартовуйте).

Правильна глибина посадки. Заглиблюйте розсаду або насіння огірків на глибину 2-3 см.

Відстань між рослинами. Дотримуйтеся рекомендованої відстані між рослинами, щоб забезпечити їм достатньо місця для росту (зазвичай 30-40 см між рослинами та 60-70 см між рядами).

Поспіх у висаджуванні огірків може призвести до втрати врожаю. Найкраще дочекатися стабільної теплої погоди та переконатися, що загроза заморозків минула. Якщо ж ви вирішили посадити огірки раніше, обов’язково використовуйте тимчасові укриття для захисту рослин від холоду.