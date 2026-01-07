Чи є у вас проблеми з алкоголем: короткий тест із чотирьох питань

Проблеми з алкоголем

Популярний у світі челендж «Сухий січень», який передбачає утримання від алкоголю протягом усього місяця, завершити вдається далеко не кожному. Але це не означає, що всі ці люди, які не змогли утриматися місяць, мають проблеми з алкоголем.

Видання Daily Mail повідомило про спеціальний тест, який використовує Національна служба охорони здоров’я Британії, щоб оцінити, чи можуть пацієнти страждати від алкогольної залежності.

Цей тест містить всього чотири запитання:

«Чи відчували ви коли-небудь потребу зменшити споживання алкоголю?»;

«Чи дратували вас люди, критикуючи ваше вживання алкоголю?»;

«Чи відчували ви коли-небудь провину за вживання алкоголю?»;

«Чи випивали ви коли-небудь вранці, щоб заспокоїти нерви або позбутися похмілля?»

Будь-кому, хто відповідає «так» на два або більше з цих питань, зазвичай рекомендується звернутися за допомогою до медичного працівника.

Той, хто обіцяє собі провести «Сухий січень», а потім зазнає невдачі, ймовірно, скаже, що так, він відчув потребу скоротити споживання алкоголю, і також так, він відчуває провину за своє вживання алкоголю.

Однак, ще не вся надія втрачена.

Насправді, багато експертів стверджують, що «Сухий січень» не є особливо ефективним засобом для допомоги пацієнтам у подоланні алкогольної залежності.

Це пояснюється тим, що від них вимагається фактично «різко кинути пити», що є радикально складнішим завданням, ніж просто зосередитися на зменшенні кількості алкоголю.

Для тих, хто прагне такої мети, фахівці радять завантажити додаток NHS Drink Free Days. Додаток, який є безкоштовним. Тут користувачам достатньо зобов’язатися щотижня проводити певну кількість днів без алкоголю, наприклад, три дні з семи.

Потім користувачі реєструють кожен випитий напій, щоб показати, чи дотрималися вони обіцянки. Додаток також надає поради та практичні рекомендації, які допоможуть утриматися від вживання алкоголю.

Нагадаємо, раніше видання Psychology Today розповіло про п’ять стратегій, які допоможуть вам святкувати без зайвого алкоголю.