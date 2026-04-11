187
2 хв

Чи заборонено жінкам йти до церкви на Великдень без хустки: священник дав чітку відповідь

Жорстких заборон щодо одягу в церкві немає, але є рекомендації та загальні принципи поваги.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Церква. / © Associated Press

Напередодні Великодня спалахують суперечки: чи обов’язково жінкам одягати хустку до церкви і чи можна приходити у штанах. Зокрема, на освячення великодніх кошиків.

Чи справді існують суворі правила щодо зовнішнього вигляду в храмі, і чи можуть через одяг не допустити до освячення, розповів священник Православної Церкви України та військовий капелан Тарас Видюк в інтерв’ю «Телеграфу».

Перш за все, каже священник, варто пам’ятати, що зовнішній вигляд не має бути перепоною для відвідування храму. Адже Господь дивиться передусім на серце людини, а не на те, у чому вона вбрана.

«Наявність хустки для жінок, вибір спідниця чи брюки — не важливий. Головне це внутрішній стан людини, з яким вона приходить до храму. Тому не допустити до освячення паски ніхто не може», — наголосив Тарас Видюк.

З його слів, слід зосередитися на духовному значенні свята Воскресіння Христового та щирості молитви. Варто пам’ятати, що церква — це не простірне суворих дрес-кодів.

Якщо ви вирішили зайти до церкви у штанах або без головного убору, це не є гріхом чи підставою для відмови у таїнствах або обрядах, пояснив Тарас Видюк.

Зауважимо, що традиція покривати голову і носити спідницю прийшла з давніх часів і довго вважалася нормою. Але це культурна традиція, а не жорстка вимога віри.

Але є негласні правила — етика поведінки в храмі:

  • не варто приходити у надто відкритому одязі (глибоке декольте, міні)

  • одяг із провокативними написами

Нагадаємо, ми писали про те, чи можна носити крашанки та паски на могили померлих.

Наступна публікація

