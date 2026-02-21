ТСН у соціальних мережах

Чи змогло б вижити людство, якби динозаври не вимерли

Збереження панування динозаврів могло заблокувати еволюційний стрибок ссавців, зробивши появу людства практично неможливою.

Світлана Несчетна
Динозаври

Динозаври

Виживання динозаврів позбавило б ссавців шансу на розвиток, а людину — можливості з’явитися як вид.

Про це пише видання Khoahocdoisong.vn.

Динозаври залишаються екологічними правителями. Якби їх не знищили, вони, ймовірно, продовжували б домінувати в харчових ланцюгах, займаючи провідне місце в більшості наземних екосистем.

Динозаври / © Pinterest

Динозаври / © Pinterest

Ссавці намагалися процвітати. Існування великих хижих динозаврів, ймовірно, гальмувало еволюцію ссавців, ускладнюючи для них досягнення тих розмірів і різноманітності, які вони мають сьогодні.

Динозаври / © Pinterest

Динозаври / © Pinterest

Люди могли ніколи б не з’явитися. Якби ссавці не вибухнули після крейдяного періоду, гілка приматів мала б мало шансів еволюціонувати, а це означало б, що люди могли б ніколи не існувати.

Динозаври / © Pinterest

Динозаври / © Pinterest

З часом динозаври ставали розумнішими. Деякі теорії припускають, що менші хижі динозаври, такі як троодон, могли еволюціонувати та стати розумнішими, якби мали ще десятки мільйонів років для розвитку.

Динозаври / © Pinterest

Динозаври / © Pinterest

Екосистеми Землі зовсім інші. Рослини, клімат і ландшафти, можливо, були сформовані харчовими та міграційними звичками динозаврів, створюючи середовище, незвичне для сучасних людей.

Динозаври / © Pinterest

Динозаври / © Pinterest

Птахи можуть бути лише другорядною гілкою. Оскільки птахи є прямими нащадками динозаврів, тривале виживання їхніх предків могло завадити їм стати такою широко поширеною групою тварин, якою вони є сьогодні.

Динозаври / © Pinterest

Динозаври / © Pinterest

Технологічну цивілізацію важко сформувати. Навіть якби люди з’явилися, співіснування з гігантськими та небезпечними динозаврами могло б перешкодити розвитку сільського господарства, міст та технологій.

Динозаври / © Pinterest

Динозаври / © Pinterest

Земля має «давній доісторичний» вигляд. Світ без вимирання динозаврів міг би бути дивною сумішшю стародавніх джунглів, гігантських істот та еволюційних послідовностей, абсолютно відмінних від реальної історії.

Нагадаємо, у Китаї знайшли динозавра з колючками, як у їжака.

