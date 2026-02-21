- Дата публікації
Чи змогло б вижити людство, якби динозаври не вимерли
Збереження панування динозаврів могло заблокувати еволюційний стрибок ссавців, зробивши появу людства практично неможливою.
Виживання динозаврів позбавило б ссавців шансу на розвиток, а людину — можливості з’явитися як вид.
Про це пише видання Khoahocdoisong.vn.
Динозаври залишаються екологічними правителями. Якби їх не знищили, вони, ймовірно, продовжували б домінувати в харчових ланцюгах, займаючи провідне місце в більшості наземних екосистем.
Ссавці намагалися процвітати. Існування великих хижих динозаврів, ймовірно, гальмувало еволюцію ссавців, ускладнюючи для них досягнення тих розмірів і різноманітності, які вони мають сьогодні.
Люди могли ніколи б не з’явитися. Якби ссавці не вибухнули після крейдяного періоду, гілка приматів мала б мало шансів еволюціонувати, а це означало б, що люди могли б ніколи не існувати.
З часом динозаври ставали розумнішими. Деякі теорії припускають, що менші хижі динозаври, такі як троодон, могли еволюціонувати та стати розумнішими, якби мали ще десятки мільйонів років для розвитку.
Екосистеми Землі зовсім інші. Рослини, клімат і ландшафти, можливо, були сформовані харчовими та міграційними звичками динозаврів, створюючи середовище, незвичне для сучасних людей.
Птахи можуть бути лише другорядною гілкою. Оскільки птахи є прямими нащадками динозаврів, тривале виживання їхніх предків могло завадити їм стати такою широко поширеною групою тварин, якою вони є сьогодні.
Технологічну цивілізацію важко сформувати. Навіть якби люди з’явилися, співіснування з гігантськими та небезпечними динозаврами могло б перешкодити розвитку сільського господарства, міст та технологій.
Земля має «давній доісторичний» вигляд. Світ без вимирання динозаврів міг би бути дивною сумішшю стародавніх джунглів, гігантських істот та еволюційних послідовностей, абсолютно відмінних від реальної історії.
