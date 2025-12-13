ТСН у соціальних мережах

Чи зможете знайти п’ять подарунків за 12 секунд: візуальна головоломка для найуважніших

Це ідеальна розвага для святкового настрою та тренування спостережливості.

Віра Хмельницька
Візуальний тест на уважність

Візуальний тест на уважність / © www.freepik.com/free-photo

Під час різдвяних та новорічних свят настрій створюють не лише ялинкові вогники й аромат гарячої випічки, а й маленькі розваги, наприклад, тест на уважність.

Погляньте на малюнок внизу. Перед вами ілюстрація затишної святкової вітальні, у якій художник сховав п’ять невеликих подарунків. На перший погляд сцена здається зрозумілою, але поставте таймер — і завдання перетвориться на справжній виклик. Спробуйте знайти всі пакунки за 12 секунд.

Візуальний тест на уважність / © Mixnews

Візуальний тест на уважність / © Mixnews

Як правильно виконувати завдання

У центрі композиції — кімната з багатьма деталями: гірлянди, подушки, святкова іграшка та навіть дрімаюча собака. Саме велика кількість маленьких елементів робить пошук складнішим, адже деякі подарунки акуратно вбудовані в декор, інші заховані біля країв ілюстрації.

Поради для швидшого пошуку.

  • Почніть із зовнішніх країв зображення, часто об’єкти ховають по периметру.

  • Шукайте неприродні прямокутні форми серед округлих елементів.

  • Пройдіть поглядом ряд за рядом, як у зошиті, так простіше, не пропустите жодної деталі.

Відповідь на тест

Якщо час вийшов і знайдено не всі подарунки, не варто засмучуватися. Внизу ви зможете знайти зображення з підказками. Просто подивіться на ті ділянки, які ви пропустили, і порівняйте з поміченими раніше деталями.

Відповідь на тест / © Mixnews

Відповідь на тест / © Mixnews

