Чи зможете знайти п’ять подарунків за 12 секунд: візуальна головоломка для найуважніших

Візуальний тест на уважність / © www.freepik.com/free-photo

Під час різдвяних та новорічних свят настрій створюють не лише ялинкові вогники й аромат гарячої випічки, а й маленькі розваги, наприклад, тест на уважність.

Погляньте на малюнок внизу. Перед вами ілюстрація затишної святкової вітальні, у якій художник сховав п’ять невеликих подарунків. На перший погляд сцена здається зрозумілою, але поставте таймер — і завдання перетвориться на справжній виклик. Спробуйте знайти всі пакунки за 12 секунд.

Візуальний тест на уважність / © Mixnews

Як правильно виконувати завдання

У центрі композиції — кімната з багатьма деталями: гірлянди, подушки, святкова іграшка та навіть дрімаюча собака. Саме велика кількість маленьких елементів робить пошук складнішим, адже деякі подарунки акуратно вбудовані в декор, інші заховані біля країв ілюстрації.

Поради для швидшого пошуку.

Почніть із зовнішніх країв зображення, часто об’єкти ховають по периметру.

Шукайте неприродні прямокутні форми серед округлих елементів.

Пройдіть поглядом ряд за рядом, як у зошиті, так простіше, не пропустите жодної деталі.

Відповідь на тест

Якщо час вийшов і знайдено не всі подарунки, не варто засмучуватися. Внизу ви зможете знайти зображення з підказками. Просто подивіться на ті ділянки, які ви пропустили, і порівняйте з поміченими раніше деталями.