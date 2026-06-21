Чи знали ви, що цього категорично не можна робити з перцем улітку, бо загубите урожай

Чим не можна підживлювати перець улітку / © pixabay.com

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Навіть найкращі сорти перцю не дадуть щедрого врожаю, якщо припускатися поширених помилок у догляді. Деякі дії можуть призвести до того, що кущі активно нарощуватимуть листя, а плодів буде мало або вони виростуть дрібними та несмачними. Саме тому важливо знати, чого варто уникати під час вирощування цієї вибагливої культури.

Свіжий гній — одна з найбільших помилок

Перець дуже чутливо реагує на свіжу органіку. Внесення неперепрілого гною часто провокує надмірний ріст зеленої маси, тоді як формування зав’язей значно сповільнюється.

Крім того, свіжа органіка може стати джерелом грибкових інфекцій і захворювань кореневої системи. Для покращення родючості ґрунту краще використовувати лише добре перепрілий компост або перегній, внесений заздалегідь.

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Надлишок азоту після початку плодоношення

Азот необхідний рослинам на початкових етапах розвитку, але після появи квіток і зав’язей його надлишок стає небажаним.

У такому випадку кущі починають активно нарощувати листя та пагони, витрачаючи сили не на формування плодів, а на зелену масу. Перець виглядає потужним і здоровим, але врожайність помітно знижується.

У другій половині сезону основну увагу варто приділяти калійним і фосфорним підживленням.

Полив холодною водою

Коренева система перцю погано переносить різкі перепади температур. Полив холодною водою може призвести до пригнічення росту, поганого засвоєння поживних речовин і навіть скидання зав’язей. Особливо небезпечний такий стрес у період активного формування плодів.

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Для поливу рекомендується використовувати відстояну воду, яка прогрілася на сонці. Оптимальна температура становить близько 20-25 градусів.

Підживлення по сухому ґрунту

Ще одна поширена помилка — внесення добрив у суху землю.

Концентровані поживні речовини можуть пошкодити кореневу систему та спричинити хімічний опік корінців. У результаті рослина починає відставати в рості й гірше засвоює корисні елементи.

Перед будь-яким підживленням ґрунт необхідно добре зволожити звичайною водою і лише після цього вносити поживні розчини.

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Дефіцит калію

Саме калій значною мірою відповідає за розмір, соковитість і смакові якості плодів.

За нестачі цього елемента перець формує тонкі стінки, повільніше достигає та гірше зберігається після збору врожаю. Плоди можуть втрачати характерну солодкість і виростати дрібними.

Джерелом калію можуть бути деревний попіл, сульфат калію та спеціальні комплексні добрива для овочевих культур. Регулярне внесення калійних підживлень у період плодоношення допомагає отримати великі й м’ясисті перці.

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