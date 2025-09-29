Як правильно говорити українською "пюре" і "котлета" / © unsplash.com

Відомий шеф-кухар Євген Клопотенко наголошує: чимало назв страв, які ми вживаємо щодня, насправді є запозиченими й не мають нічого спільного з українськими мовними традиціями. Водночас наша кухня здавна має власні виразні назви, що не лише точніше описують процес приготування, а й розкривають суть продуктів.

“Січеники” замість “котлети”

Одним із найпоказовіших прикладів є слово “котлета”. Воно походить із французької мови й буквально означає “рубати”. В українській же традиції існує точніший відповідник — “січеник”. Так називали м’ясну страву, яку дрібно січуть і формують у невеликі порційні шматки. Ця назва набагато краще передає сам спосіб приготування.

“Товчанка” замість ”пюре”

Інша страва, відома нам під французькою назвою “пюре”, має своє рідне слово — “товчанка”. Для приготування картоплі її потрібно ретельно товкти, і ця дія відображена в самій назві. Такий варіант звучить природно й автентично, підкреслюючи простоту та народність страви.

“Палиця” замість “батон”

Не лише другі страви мають автентичні назви. Наприклад, довгий хліб, відомий нам як “батон”, у народній кухні звався “палицею”. І саме цей варіант точніше відповідає змісту, адже слово “батон” перекладається як “палиця”.

“Підбиванка” або “підлива” замість “соус”

Ще одне запозичення — “соус”. Українська ж традиція пропонує назви “підбиванка” чи “підлива”, які одразу пояснюють, що йдеться про рідку страву, якою “підбивають” або поливають інші продукти.

На думку шеф-кухаря, українська мова зберігає власні слова для більшості страв, однак вони поступово зникають з ужитку. Повернення до автентичної термінології допомагає берегти культурну спадщину та робить українську кухню більш упізнаваною й самобутньою.

Знання справжніх назв — це не лише про слова, а й про відчуття належності до традиції. Коли ми називаємо страви своїми іменами, вони стають “ріднішими”, а сам процес приготування та споживання — ближчим до національної культури.