Чи зникне стаж, якщо не оцифрувати трудову книжку

Оцифрування трудової книжки

Термін завершення оцифрування трудових книжок в Україні встановлено на 10 червня 2026 року. Через це багато громадян хвилюються, чи не призведе відсутність даних в електронному реєстрі до втрати страхового стажу. Експерти пояснили, чи втратять вони страховий стаж, якщо дані вчасно, до цього терміну, не будуть внесені в електронний реєстр.

Кому та навіщо потрібно оцифрувати документ

Оцифрування трудової книжки рекомендують усім працівникам, оскільки це надійний і безкоштовний спосіб зберегти інформацію про професійний шлях. Зокрема процедура необхідна таким категоріям:

Чинним працівникам для зручного відстеження стажу та підтвердження досвіду перед роботодавцями.

Тим, хто шукає роботу, щоб забезпечити швидкий доступ наймачів до інформації про кандидата.

Працівникам за кордоном для спрощення оформлення пенсій та соціальних виплат в інших країнах.

Людям, які втратили або пошкодили паперову книжку, адже цифровий дублікат дозволяє легко відновити всі дані.

У Пенсійному фонді розповіли, що буде, якщо не оцифрувати трудову книжку

Представники Пенсійного фонду України запевнили громадян, що відсутність цифрового дубліката трудової книжки жодним чином не загрожує анулюванням страхового стажу. Як пояснюють у відомстві, основне завдання процесу оцифрування полягає у надійному захисті відомостей про трудову діяльність, здійснену до 1 січня 2004 року. Оскільки паперові книжки схильні до фізичного зношення, пошкоджень або ризику втрати, наявність електронного запису дозволяє уникнути складних процедур підтвердження стажу в майбутньому.

Що буде зі страховим стажем у паперових трудових книжках

Весь трудовий стаж, набутий після 2004 року, уже зафіксований у державному реєстрі застрахованих осіб, тому цей період підтверджується автоматично і не потребує обов’язкового переведення у цифровий формат. Навіть якщо ви вирішите не оцифровувати свою паперову книжку, ваш стаж, набутий до 2004 року залишиться чинним і не буде анульований, оскільки законодавство визначає цю процедуру як добровільну та рекомендовану.

Що буде, якщо не оцифрувати трудову книжку

Відсутність електронної версії трудової книжки не означає втрату страхового стажу, проте це може створити певні перешкоди під час майбутнього оформлення пенсійних виплат. Хоча саме право на стаж не скасовується, процес його офіційного зарахування ризикує затягнутися через необхідність додаткової верифікації даних фахівцями Пенсійного фонду. У такому разі майбутньому пенсіонеру доведеться витратити чимало часу на пошук та подання паперових підтверджень: архівних виписок, наказів або уточнювальних довідок.

Періоди діяльності після 2004 року вже надійно захищені у державному електронному реєстрі, тоді як робота до цього часу підтверджується виключно паперовими носіями. Таким чином, хоча переведення документів у цифру не є примусовою умовою для збереження ваших прав, цей крок гарантує швидкий доступ до інформації про весь трудовий шлях.

Хоча обов’язок щодо завантаження даних покладено на роботодавців, у Пенсійному фонді України наголошують, що це має характер поради, а не жорсткої вимоги. З огляду на це, громадянам доцільно особисто пересвідчитися, чи відображається їхня професійна історія в електронній базі. У разі відсутності необхідних записів кожен має можливість самостійно подати документи через офіційний вебпортал електронних послуг відомства.