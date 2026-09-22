Чи зобов’язаний сімейний лікар давати пацієнтам свій особистий номер телефону: пояснення експертів

Зв’язок із сімейним лікарем / © www.freepik.com/free-photo

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Пацієнти нерідко вважають, що після підписання декларації сімейний лікар повинен залишити їм свій мобільний номер, щоб із ним можна було зв’язатися у разі погіршення самопочуття. Проте законодавство не встановлює вимоги, за якою лікар зобов’язаний передавати пацієнтові саме особистий номер телефону. Право людини на медичну допомогу та інформацію про стан здоров’я закріплене законодавством, однак це не означає цілодобової доступності конкретного лікаря за його приватним номером.

Чи можна вимагати особистий номер сімейного лікаря

Під час укладання декларації пацієнт обирає лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Водночас конкретний спосіб комунікації між лікарем і пацієнтом може визначатися правилами медичного закладу.

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Тобто лікар може надати свій робочий або особистий номер, якщо вважає це зручним для комунікації з пацієнтами. Але вимагати його як обов’язкову складову медичної послуги пацієнт не може.

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В українському законодавстві немає норми, яка зобов’язує сімейного лікаря повідомляти пацієнту свій особистий номер телефону. Водночас закон гарантує пацієнту право на медичну допомогу та отримання інформації про стан свого здоров’я, але не встановлює обов’язку лікаря бути цілодобово доступним за приватним номером.

Водночас у медзакладі мають бути офіційні канали зв’язку. Пацієнт може звертатися через реєстратуру чи контактний телефон медзакладу.

Як зв’язатися з лікарем, якщо його особистого номера немає

Якщо сімейний лікар не дає приватний номер, пацієнт може звертатися через реєстратуру, контактний телефон або інший канал комунікації, передбачений у конкретному медзакладі.

Важливо також розуміти різницю між консультацією та екстреною допомогою. Особистий номер сімейного лікаря не є заміною екстреного номера 103. Якщо виникла ситуація, що становить безпосередню загрозу життю чи здоров’ю, необхідно викликати екстрену медичну допомогу.

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