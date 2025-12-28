Чим булгур відрізняється від пшеничної каші: який із цих продуктів корисніший та смачніший

Що таке булгур / © Фото з відкритих джерел

Крупи щодня з’являються на нашому столі у вигляді гарнірів і повноцінних страв. Часто булгур і пшеничну кашу вважають майже ідентичними продуктами, адже обидві крупи виготовляються з пшениці. Проте між ними існують суттєві відмінності, які впливають не лише на смак, а й на користь для організму. Розуміння цих нюансів допоможе сам зробити правильний вибір для свого щоденного меню.

Чим булгур відрізняється від пшеничної каші: ви точно про таке не знали

Хоча обидві крупи мають спільне походження, технологія їх виробництва різна. Саме вона визначає текстуру, аромат, час приготування та поживну цінність готової страви.