Скільки коштує опалювати квартиру взимку / © pexels.com

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Але який із цих варіантів обходиться дешевше? Різниця у витратах може бути досить відчутною, особливо якщо опалювати квартиру доводиться кілька місяців поспіль.

Порахували, скільки коштуватиме опалення квартири газом, кондиціонером та електричним обігрівачем взимку 2026-2027 року, і порівняли отримані суми.

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Скільки коштують газ та електроенергія 2026 року

Почнемо з тарифів, адже саме від них залежить сума в платіжках.

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Для побутових споживачів електроенергія коштує 4,32 грн за кВт/год. Цей тариф діє до 30 квітня 2027 року.

Є окремі умови для квартир та будинків з офіційно оформленим електроопаленням. У межах споживання до 2000 кВт/год на місяць протягом опалювального сезону для таких домогосподарств передбачений тариф 2,64 грн за кВт/год.

Газ за тарифним планом «Фіксований» від «Нафтогазу» коштує 7,96 грн за кубометр. Ціна також залишається незмінною щонайменше до 30 квітня 2027 року.

Тепер подивімося, скільки доведеться платити за опалення за кожним із цих варіантів.

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Скільки доведеться платити за електричний обігрівач

Електричний обігрівач здається зручним рішенням: його можна поставити в будь-якій кімнаті, увімкнути в розетку й отримати тепло за кілька хвилин. Проблеми починаються тоді, коли пристрій працює щодня протягом усього опалювального сезону.

Візьмемо для прикладу звичайний конвектор потужністю 2 кВт. За годину безперервної роботи він споживає 2 кВт/год електроенергії. За чинного тарифу це коштуватиме 8,64 грн.

Якщо залишати обігрівач увімкненим на вісім годин щодня, витрати будуть такими:

за день — 69,12 грн;

за тиждень — 483,84 грн;

за місяць — 2073,60 грн.

Отже, лише на роботу одного такого приладу за місяць може піти понад 2 тисячі гривень.

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Щоправда, це розрахунок за умови, що обігрівач постійно працює на повній потужності. У моделях із термостатом нагрівання автоматично припиняється, коли в кімнаті досягається задана температура. Тому на практиці електроенергії може витрачатися менше.

Чи вигідно опалювати квартиру кондиціонером

Кондиціонер із функцією обігріву може виявитися економнішим за звичайний електрообігрівач. Особливо якщо йдеться про інверторну модель, розраховану на роботу взимку.

Річ у тому, що кондиціонер не нагріває повітря безпосередньо за допомогою електричного елемента. Він забирає тепло із зовнішнього повітря та передає його до кімнати. Завдяки цьому на виробництво однакової кількості тепла витрачається менше електроенергії.

Ефективність такого обладнання показує коефіцієнт COP. Якщо він дорівнює 3, це означає, що на кожну спожиту кВт/год електроенергії кондиціонер виробляє приблизно 3 кВт/год тепла за відповідних умов.

Порахуємо витрати. Припустимо, кондиціонер має забезпечувати 2 кВт теплової потужності. За COP 3 він споживатиме приблизно 0,67 кВт електроенергії за годину.

За тарифом 4,32 грн за кВт/год отримаємо:

за годину — близько 2,88 грн;

за вісім годин — 23,04 грн;

за місяць роботи по вісім годин щодня — 691,20 грн.

Для порівняння: звичайний конвектор за аналогічних умов обійдеться приблизно у 2074 грн на місяць. Тобто різниця становитиме майже 1400 грн.

Однак є нюанс: коли температура на вулиці падає, ефективність кондиціонера знижується. Відповідно, він починає споживати більше електроенергії. Тому перед купівлею варто перевірити, до якої мінусової температури виробник дозволяє використовувати конкретну модель для обігріву.

Скільки коштує опалення газовим котлом

Для квартир з індивідуальним газовим опаленням цей варіант може бути найвигіднішим за вартістю отриманого тепла.

За тарифом «Нафтогазу» один кубометр газу коштує 7,96 грн. Але для розрахунку потрібно врахувати ще й ефективність котла, адже частина енергії втрачається під час роботи обладнання.

Припустимо, що з одного кубометра газу можна отримати приблизно 9,5 кВт/год енергії, а ККД котла становить 90%. Тоді корисна кількість тепла дорівнюватиме близько 8,55 кВт/год.

У такому разі одна кВт/год тепла коштуватиме приблизно 0,93 грн.

Якщо система опалення вироблятиме 2 кВт тепла протягом восьми годин щодня, розрахунок буде таким:

за день — приблизно 14,90 грн;

за місяць — близько 447 грн.

Це орієнтовна вартість газу, використаного для опалення. Окремо потрібно враховувати плату за розподіл газу, а також електроенергію, необхідну для роботи автоматики та циркуляційного насоса котла.

Є й інша обставина, про яку варто пам’ятати українцям. Під час відключень електроенергії звичайний газовий котел може припинити роботу. Якщо потрібно підтримувати опалення під час блекаутів, доведеться подбати про резервне живлення.

Також не варто намагатися обігрівати квартиру газовою плитою або духовкою. Це небезпечно через ризик отруєння чадним газом і виникнення пожежі.

Що дешевше для квартири: газ, кондиціонер чи електрообігрівач

Порівняймо всі три способи опалення за однакових умов. Для розрахунку візьмемо потребу в 2 кВт тепла протягом восьми годин щодня та період у 30 днів.

Спосіб опалення Витрати за місяць Газовий котел близько 447 грн Інверторний кондиціонер близько 691 грн Електричний обігрівач 2073,60 грн

За цими розрахунками газове опалення обходиться найдешевше. Кондиціонер посідає друге місце, а звичайний електричний обігрівач потребує найбільших витрат.

Різниця між кондиціонером та електричним конвектором становить майже 1400 грн на місяць. Якщо ж порівнювати газовий котел з обігрівачем, економія може перевищити 1600 грн.

Втім, ці суми не варто сприймати як готовий прогноз для кожної квартири. У розрахунках використано однакову кількість тепла, а реальне споживання залежатиме від площі помешкання, утеплення стін, стану вікон, температури надворі та особливостей опалювального обладнання.

Наприклад, для добре утепленої квартири може вистачити меншої потужності, тоді як у помешканні з холодними стінами та старими вікнами витрати будуть значно вищими.

Як заощадити на опаленні взимку

Навіть якщо замінити систему опалення зараз немає можливості, є кілька способів зменшити витрати:

Насамперед варто перевірити вікна та двері. Через щілини холодне повітря потрапляє до кімнат, а нагріте швидше виходить назовні. Іноді заміна ущільнювачів або герметизація стиків допомагає зменшити тепловтрати без дорогого ремонту. Ще один спосіб — встановити термостат і не підтримувати надто високу температуру, коли вдома нікого немає. Навіть невелике коригування налаштувань опалення може позначитися на місячному споживанні. Також варто звернути увагу на стан самого обладнання. Забруднені фільтри кондиціонера, несправний термостат або проблеми з котлом можуть призводити до зайвих витрат.

Якщо користуєтеся електричним обігрівачем, краще обирати модель із регулюванням температури та захистом від перегрівання. А під час купівлі кондиціонера для зимового обігріву варто дивитися не лише на ціну пристрою, а й на його енергоефективність за низьких температур.

FAQ

Чим дешевше опалювати квартиру взимку?

За наведеними розрахунками найдешевше обходиться опалення газовим котлом — приблизно 447 грн на місяць за умови виробництва 2 кВт тепла протягом восьми годин щодня. Інверторний кондиціонер із COP 3 коштуватиме близько 691 грн, а електричний обігрівач — понад 2 тис. грн. Остаточна сума залежить від тарифів, температури надворі та утеплення квартири.

Скільки електроенергії споживає обігрівач за місяць?

Обігрівач потужністю 2 кВт за годину безперервної роботи споживає 2 кВт/год електроенергії. Якщо користуватися ним по вісім годин щодня протягом 30 днів, загальне споживання становитиме 480 кВт/год. За тарифом 4,32 грн за кВт/год це 2073,60 грн. Якщо пристрій автоматично вимикається після нагрівання кімнати, фактичний рахунок буде меншим.

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