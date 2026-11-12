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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
194
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Чим годувати курей у листопаді, щоб вони добре неслися: поради для господарів

У листопаді кури можуть нести значно менше яєць через скорочення світлового дня та похолодання.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Чим годувати курей у листопаді

Чим годувати курей у листопаді / © Unsplash

Листопад приносить із собою нові турботи для власників курей. Коли повітря стає прохолодним, а небо затягують густі хмари, кури потребують покращеного харчування, аби нести нормальну кількість яєць. Чим годувати курей у листопаді?

Про це пише Mon Jardin & Ma Maison.

Чому кури погано несуться в листопаді: що робити

Навіть попри те, що в холоди кури дещо сповільнюють свою життєдіяльність, вони цілком здатні продовжувати відкладати яйця.

Птахи чуйно реагують на зміни довкілля, і хоча вони можуть нестися цілий рік, у холодну пору року їхня активність природно падає. Ключову роль тут відіграє тривалість світлового дня: для повноцінного циклу курям необхідно близько 14–16 годин світла на добу.

З настанням зими світловий день стрімко скорочується, через що природні біологічні ритми порушуються. До того ж, низькі температури змушують організм птиці витрачати чимало ресурсів на обігрів тіла. У результаті енергія спрямовується на підтримку базового метаболізму, а не на формування яєць.

Покращити ситуацію можна кількома способами:

  • Створіть на подвір’ї затишний, захищений та спеціально пристосований вольєр, де пернаті зможуть безпечно розминати крила у сонячні години.

  • Використовуйте обігрівальну лампу, щоб температура в курнику стабільно трималася вище 10 °C.

  • За можливості підтримуйте штучне освітлення всередині курника.

Ще один важливий важіль впливу на продуктивність — це перехід на більш насичене та поживне харчування.

Чим годувати курей у листопаді, аби несли багато яєць

Щоб активізувати кладку, подбайте про меню, збагачене протеїнами та мінералами. Введіть у раціон пернатих цільне зерно, рослинні або тваринні білки, а також спеціальні добавки з кальцієм, які зроблять яєчну шкаралупу міцною.

Чудовим джерелом вітамінів і цінних речовин напередодні холодів послужать насіння соняшнику, колотий кукурудзяний зернофураж, а також зелені листові овочі, зокрема білокачанна капуста чи листова кале.

Що додати до корму курей взимку

Нагадаємо, узимку кури знижують несучість через холод і брак енергії, а простим виходом із ситуації є тепла мішанка на основі варених овочевих очистків — моркви, буряка, гарбуза, кабачків чи картоплі.

Сирі тверді овочі взимку давати не рекомендується, тому їх слід подрібнити і проварити до м’якості, додавши до них трохи дробленого зерна, висівок, макухи, солі, крейди та за можливості м’ясо-кісткового чи рибного борошна.

Готову суміш радять подавати розсипчастою, теплою і в першій половині дня, а залишки їжі прибирати за 30–40 хвилин, щоб уникнути псування та кишкових проблем у птиці. Регулярне введення такого теплого корму забезпечує курей енергією та мікроелементами, запобігає зневодненню та допомагає підтримувати стабільну несучість і міцну шкаралупу яєць.

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