Чим корисні білі гриби для організму: які вітаміни містять і кому їх не варто їсти

Білі гриби

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Білий гриб, або боровик (Boletus edulis), належить до найбільш цінованих їстівних лісових грибів. Його використовують для приготування супів, соусів, підлив, гарнірів і начинок, а також заготовляють на зиму.

Білі гриби містять різноманітні поживні речовини та біологічно активні сполуки. Проте їхній склад залежить від умов зростання, зрілості й способу приготування.

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Скільки калорій і білка містять білі гриби

Свіжі боровики приблизно на 89% складаються з води, тому мають порівняно невисоку енергетичну цінність.

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У 100 грамах свіжих білих грибів міститься приблизно:

45 ккал;

2,3 г білка;

0,9 г жиру;

7,4 г загальних вуглеводів за використаною методикою аналізу;

88,8 г води.

Калорійність і кількість поживних речовин у білих грибах можуть дещо відрізнятися залежно від того, де вони росли та наскільки зрілими були під час збирання.

Які вітаміни та мінерали є в білих грибах

Серед необхідних для нормальної роботи організму боровики містять такі мінеральні речовини:

Калій бере участь у підтриманні водно-електролітного балансу, роботі м’язів і нервової системи.

Мідь потрібна для діяльності певних ферментів, обміну заліза та утворення сполучної тканини.

Залізо є важливим компонентом гемоглобіну, який забезпечує перенесення кисню кров’ю.

Цинк бере участь у роботі імунної системи, синтезі білків і загоєнні тканин.

Марганець необхідний для низки обмінних процесів і роботи ферментів.

У білих грибах також виявляють вітаміни групи B, які беруть участь в енергетичному обміні та підтриманні нервової системи.

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Кількість цих речовин може суттєво змінюватися залежно від місця зростання грибів.

Окремо варто згадати вітамін D. Гриби здатні накопичувати його у формі вітаміну D2, зокрема під впливом ультрафіолетового випромінювання. Проте його вміст у дикорослих боровиках непостійний.

Чи можуть білі гриби замінити м’ясо

Білі гриби можуть доповнювати збалансоване харчування, проте не є повноцінною заміною м’яса. Для порівняння, у 100 грамах свіжих боровиків значно менше білка, ніж у такій самій кількості курятини чи яловичини. Тому гриби краще розглядати як додатковий інгредієнт, а не основне джерело білка.

Чи корисні білі гриби для травлення

У складі грибів є харчові волокна та структурні полісахариди, зокрема хітин і бета-глюкани. Вони відрізняються від звичайних засвоюваних вуглеводів і не повністю розщеплюються травними ферментами людини.

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Саме через особливості грибної клітинної стінки великі порції боровиків можуть бути важкими для травлення. У деяких людей після грибних страв виникають здуття, відчуття важкості або дискомфорт у животі. Тому білі гриби краще вживати добре приготованими та помірними порціями, особливо якщо є чутливість травної системи.

Чи мають білі гриби антиоксидантні властивості

У боровиках виявляють фенольні сполуки, полісахариди та інші речовини, деякі з них демонструють антиоксидантну активність під час лабораторних досліджень. Антиоксиданти здатні взаємодіяти з активними молекулами, надлишок яких може пошкоджувати клітинні структури.

У науковому огляді, опублікованому в журналі Food Chemistry, дослідники проаналізували хімічний склад білих грибів та результати експериментів щодо потенційних корисних властивостей їхніх компонентів. Зокрема, вивчали антиоксидантну, протизапальну й антимікробну активність окремих речовин. Проте результати досліджень на клітинах і тваринах не можна автоматично переносити на людей.

Наразі немає достатніх клінічних доказів, що вживання білих грибів лікує запальні захворювання, запобігає раку або має інший доведений лікувальний ефект.

Чи зберігають сушені білі гриби корисні властивості

Сушіння дозволяє зберегти боровики на триваліший час і зробити їхній аромат більш концентрованим. Після видалення більшості води частка білків і мінеральних речовин на 100 грамів сухого продукту стає вищою, ніж у свіжих грибах.

Проте це не означає, що під час сушіння утворюються додаткові поживні речовини. Змінюється насамперед їхня концентрація внаслідок втрати вологи. Деякі вітаміни можуть частково руйнуватися під впливом температури, світла та кисню.

Тому поживний склад сушених грибів залежить від температури обробки, тривалості сушіння та умов подальшого зберігання.

Кому не варто їсти білі гриби

Попри поживні властивості, дикорослі гриби можуть становити небезпеку для окремих груп людей. Міністерство охорони здоров’я України рекомендує утримуватися від вживання грибів:

дітям до 12 років;

вагітним жінкам;

жінкам у період грудного вигодовування;

людям літнього віку.

Ці застереження пов’язані насамперед із ризиками отруєння дикорослими грибами та особливостями їхнього перетравлення.

Людям із захворюваннями травної системи або індивідуальною непереносимістю також варто враховувати власний стан здоров’я.

Окрема проблема — можливість сплутати їстівні боровики з неїстівними чи отруйними грибами.

Крім того, дикорослі гриби можуть накопичувати небажані елементи із ґрунту. Тому їх не слід збирати поблизу промислових підприємств, автомобільних трас і на потенційно забруднених територіях.

Як правильно готувати білі гриби

Щоб отримати смачну страву без надлишку доданого жиру, боровики можна запікати, тушкувати з овочами або використовувати для приготування супів.

Якщо обсмажувати їх у великій кількості олії чи додавати багато вершків, калорійність готової страви значно зростатиме.

Перед приготуванням гриби потрібно ретельно очистити й оглянути. Екземпляри з пліснявою, ознаками гниття або неприємним запахом використовувати не можна.

Дикорослі гриби необхідно належно термічно обробляти. Їсти їх сирими або недостатньо приготованими не варто.

Якщо після грибної страви виникають нудота, блювання, біль у животі, діарея або інші підозрілі симптоми, потрібно негайно звернутися по медичну допомогу. Не слід чекати, поки стан погіршиться.

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