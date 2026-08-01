Яким рушником краще витирати обличчя / © pexels.com

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Після вмивання більшість людей автоматично тягнеться до звичайного рушника. Проте останніми роками дедалі більше косметологів і дерматологів рекомендують використовувати для обличчя одноразові паперові рушники.

Чи справді вони корисніші для шкіри, чи це лише модний тренд? Розбираємось у матеріалі ТСН.ua.

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Чому рушник має значення для здоров’я шкіри

Після очищення обличчя пори залишаються відкритими, а шкіра стає більш чутливою до зовнішніх факторів. Саме тому будь-який предмет, який контактує з нею, має бути максимально чистим.

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Якщо користуватися одним і тим самим рушником кілька днів поспіль, на його волокнах накопичуються:

бактерії;

залишки косметики;

шкірний жир;

пил;

ороговілі клітини.

Під час наступного використання всі ці забруднення можуть знову потрапити на шкіру, що іноді сприяє появі висипань, подразнень або запалень.

Паперові рушники: максимум гігієни

Одноразові паперові рушники стали популярними саме через свою гігієнічність. Для кожного вмивання використовується новий чистий аркуш, який після застосування одразу утилізують.

Основні переваги

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Мінімальний контакт із бактеріями. Одноразове використання практично виключає накопичення мікроорганізмів.

Менший ризик висипань. Особливо це актуально для людей із жирною або проблемною шкірою.

Не потребують прання. Не потрібно стежити за чистотою рушника або регулярно його змінювати.

Делікатний догляд. Якісні паперові рушники не дряпають шкіру, якщо акуратно промокувати обличчя, а не терти його.

Недоліки паперових рушників

Попри численні переваги, цей варіант не позбавлений мінусів.

По-перше, доведеться регулярно купувати нові упаковки. По-друге, при щоденному використанні збільшується кількість побутових відходів. Крім того, дешеві паперові рушники можуть бути занадто жорсткими або залишати дрібні паперові волокна на шкірі.

Звичайний рушник: практичний та економний варіант

Бавовняні або махрові рушники залишаються найпоширенішим способом догляду після вмивання. Вони добре поглинають вологу, служать роками та не потребують постійних витрат.

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Переваги тканинного рушника

Економічність . Достатньо придбати кілька якісних рушників і регулярно їх прати.

М’якість . Натуральна бавовна приємно контактує зі шкірою та добре вбирає воду.

Екологічність. Багаторазове використання дозволяє значно зменшити кількість сміття.

Коли звичайний рушник може зашкодити

Проблема полягає не в самому рушнику, а в тому, як його використовують.

Якщо одним рушником витирають руки, тіло та обличчя або не змінюють його протягом кількох днів, він перетворюється на джерело бактерій. Вологе середовище сприяє їх активному розмноженню, особливо якщо рушник не встигає повністю висохнути.

Крім того, інтенсивне розтирання обличчя може пошкодити захисний бар’єр шкіри, викликати почервоніння або подразнення.

Як правильно витирати обличчя після вмивання

Незалежно від того, який варіант ви обираєте, важливо дотримуватися кількох простих правил.

Не розтирайте шкіру.

Обережно промокуйте вологу легкими рухами.

Використовуйте окремий рушник лише для обличчя.

Міняйте тканинний рушник кожні 1–2 дні, а при проблемній шкірі — щодня.

Після використання добре висушуйте рушник у провітрюваному місці.

Що краще при акне та чутливій шкірі?

Якщо шкіра схильна до висипань, подразнень або запалень, багато дерматологів рекомендують саме одноразові паперові рушники. Вони допомагають мінімізувати повторний контакт із бактеріями та зменшують ризик забруднення очищеної шкіри.

Однак самі по собі паперові рушники не лікують акне. Вони є лише одним із компонентів правильного догляду поряд із очищенням, зволоженням і засобами, рекомендованими лікарем.

Чи всім потрібні паперові рушники?

Не обов’язково. Якщо ви користуєтеся окремим чистим рушником для обличчя, регулярно його перете за високої температури та не ділитеся ним з іншими членами родини, тканинний варіант також є цілком безпечним.

Паперові рушники будуть особливо корисними людям із проблемною або дуже чутливою шкірою, а також після косметологічних процедур, коли ризик подразнення є вищим.

То який рушник краще вибрати?

Все залежить від індивідуальних потреб. Якщо пріоритетом є максимальна гігієна, особливо при акне чи чутливій шкірі, перевагу варто віддати одноразовим паперовим рушникам.

Якщо ж ви користуєтеся окремим м’яким рушником лише для обличчя, регулярно його перете та правильно сушите, він також забезпечить комфортний і безпечний догляд.

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