Чим можна посилити фундамент: до чого тут засіб для миття посуду

Як збільшити міцність фундаменту / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Це не так уже й складно, якщо скористатися простим і давно відомим народним способом. Суть методу полягає в тому, щоб змішати цементний розчин із засобом для миття посуду.

Ті, хто вже користувався цим методом, запевняють: звичайний засіб для миття посуду або навіть рідке мило може з легкістю замінити спеціальні пластифікатори.

За їхніми словами, додавання цього нехитрого компонента надає бетону такої міцності, що навіть камінь поступається.

Реклама

Приклад із практики — заливання фундаменту для лазні. У готову цементну суміш поступово вливають приблизно 2,5 літра мийного засобу. Як правило, на один заміс об’ємом 120 літрів вистачає одного ковпачка.

Користувачі стверджують, що цей спосіб не викликає жодних проблем із безпекою.

Навпаки, розчин стає більш еластичним і зручним у роботі.

Один із майстрів, який використовував таку технологію під час зведення лазні, розповів, що навіть через півтора року фундамент залишився без жодних тріщин чи пошкоджень — виглядає так само надійно, як і в день заливки.