Чим можна відмити конфорки на газовій плиті / © Pixabay

Реклама

Напевно, кожен знає, що тривале нагрівання плиткових конфорок настільки міцно “запікає” бруд, що він наче впечатується в їх поверхню. Через це навіть найефективніші й найвишуканіші засоби для чищення часто не можуть повністю впоратися з таким забрудненням.

Проте, за словами досвідчених господинь, впоратися з цією поширеною проблемою можна за допомогою простого рецепта, який легко приготувати самотужки без великих витрат і зайвих зусиль. Для цього знадобляться лише звичайні, доступні компоненти, які знайдуться практично в будь-якій кухонній шафці.

Наприклад, спочатку конфорки потрібно звільнити від забруднення, акуратно зішкрябуючи його ножем чи металевою губкою. Потім їх слід покласти в пластиковий пакет. До цього пакету додають пакетик будь-якого розпушувача для випічки, половину склянки звичайного столового оцту, один пакетик сухих дріжджів і свіжо вичавлений сік з одного лимона.

Реклама

Вже за кілька хвилин активної хімічної реакції можна буде помітити, як пригорілий жир починає відшаровуватися просто на очах. Кислоти лимонного соку й оцту швидко розчиняють забруднення, а вуглекислий газ, що виділяється у вигляді бульбашок, допомагає відокремити бруд від металевої поверхні.

За словами експертів, для повного очищення конфорок достатньо почекати лише півгодини. Потім їх потрібно просто промити під проточною водою та ретельно висушити перед тим, як повернути на місце.