Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
2 хв

Чим мити голову, щоб волосся залишалося чистим до 7 днів: корисні поради трихологів

Поради спеціалістів, лайфгаки та правильна схема догляду для тривалого ефекту свіжості ваших локонів.

Як мити голову, щоб довго була чистою

Як мити голову, щоб довго була чистою / © pexels.com

Більшість людей миє голову через день або навіть щодня, бо волосся швидко втрачає свіжість, особливо в холодну пору року під шапкою. Трихологи стверджують, що волосся швидко масніє через неправильний догляд та невдалий вибір засобів для миття голови. Якщо грамотно підібрати шампунь і змінити схему догляду, чистота локонів може триматися до тижня — без ефекту жирності та втрати об’єму.

Чим мити голову, щоб волосся довше залишалося чистим: рекомендації, які реально працюють

  • Шампунь для глибокого очищення (детокс-шампунь). Трихологи називають його найефективнішим засобом для тривалого збереження чистоти. Він вимиває не лише себум, а й пил, стайлінг, токсини та силікони, що накопичуються у волоссі. Переваги такого догляду: відчуття чистоти зберігається довше; волосся практично не масніє; шкіра голови краще дихає; збільшується прикореневий об’єм. Варто знати, що такий догляд необхідно використовувати не більше одного разу на тиждень, щоб не пересушити шкіру.

  • Сульфатний шампунь замість безсульфатного. Популярні безсульфатні шампуні не завжди підходять людям із жирною шкірою голови, бо вони миють занадто м’яко. Сульфати ж ефективно розчиняють себум і дарують довшу свіжість. Трихологи рекомендують формули з м’якими ПАР: SLES, ALS, ALES. Вони очищають якісно, але не пошкоджують волосся.

  • Шампунь із цинком чи саліциловою кислотою. Це ідеальний варіант, якщо шкіра голови занадто жирна. Цинк регулює вироблення себуму, заспокоює шкіру, продовжує «сухий» ефект до 7 днів. Саліцилова кислота робить легкий пілінг, очищає пори, запобігає жирності.

  • Пілінг або скраб для шкіри голови раз на тиждень. Трихологи наголошують: якщо не очищати шкіру від ороговілих клітин, волосся швидше брудниться. Пілінг подовжує свіжість, покращує кровообіг, зменшує випадіння волосся.

  • Правильна техніка миття — половина результату. Мийте волосся 2 рази: перший для змивання бруду і стайлінгів, а другий для очищення шкіри та волосся. Наносьте кондиціонер тільки на довжину волосся, не торкайтеся коренів, інакше вони швидко стануть масними. Ретельно промивайте волосся, залишки засобів забруднюють його швидше.

Що не слід робити, якщо хочете чистоту волосся до 7 днів

Не наносити олії на корені волосся.

Не використовувати маски щодня.

Не торкатися волосся руками.

Не спати з мокрою головою.

Не зловживати сухим шампунем, він забиває пори.

