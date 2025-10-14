Чим натерти крани у ванній та на кухні, щоб сяяли кілька місяців, наче нові: дієвий лайфгак

Чим натерти крани, щоб блищали / © www.freepik.com/free-photo

Навіть найчистіша оселя втрачає свій затишок і привабливий вигляд, якщо на кранах з’являються плями води, вапняний наліт і тьмяність. Незважаючи на регулярне прибирання, блиск тримається лише кілька днів. А ось професійні прибиральники знають один секрет: як зробити, щоб крани сяяли до 3 місяців без жодного додаткового догляду. І головне — без дорогих засобів чи агресивної хімії.

Чим натерти крани у ванній і на кухні, щоб сяяли, наче нові

Універсальний засіб для тривалого блиску. Щоб кран сяяв чистотою, наче новий, достатньо натерти його парафіном або воском. Це може бути звичайна свічка без барвників, восковий олівець чи парафіновий засіб для полірування меблів.

Як правильно натирати крани.

Помийте кран звичним способом — з милом або оцтом, щоб прибрати бруд і наліт.

Витріть насухо — важливо, щоб на поверхні не залишилось жодної краплі води.

Натріть парафіном чи воском тонким шаром у всіх місцях, де осідає волога.

Відполіруйте м’якою тканиною — мікрофібра та старий фланелевий рушник ідеально підійдуть.

Після такого оброблення на поверхні утворюється тонка захисна плівка, яка відштовхує воду й перешкоджає утворенню вапняного нальоту.

Як працює натирання кранів воском і парафіном

Парафін і віск створюють гідрофобний ефект — вода не затримується на металі, а збирається у краплі й просто стікає вниз. Завдяки цьому:

кран не тьмяніє навіть у жорсткій воді;

на ньому не залишається слідів від пальців;

блиск тримається до 3 місяців, навіть за щоденного користування.

Для кращого ефекту можна змішати трохи гліцерину з парафіном і нанести тонким шаром. Якщо у вас золотисті чи бронзові крани, вибирайте бджолиний віск, він не залишає білих плям. Не використовуйте абразивні губки, вони знімають захисний шар.