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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
2 хв

Чим найкраще підживити виноград навесні, щоб отримати рекордний урожай

Весняна пора відіграє вирішальну роль у життєвому циклі винограду: саме зараз грамотне внесення добрив стимулює активне зростання пагонів, зміцнює листя та закладає основу для щедрого плодоношення.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чим найкраще підживити виноград навесні

Чим найкраще підживити виноград навесні / © Pixabay

Замість витрачати гроші на хімічні добрива з магазину, доцільніше скористатися натуральними підживами з домашніх засобів — вони не лише безпечні для довкілля, а й справді дієві, зазначає портал zielony.onet.pl.

Одним із найефективніших природних добрив для винограду вважається компост — справжній скарб поживних речовин, який поступово насичує ґрунт необхідними елементами. Особливо корисними є залишки овочів і фруктів, кавова гуща та подрібнена яєчна шкаралупа: вони збагачують землю азотом, фосфором і кальцієм. Компост не лише живить рослини, а й покращує структуру ґрунту, підвищує його водоутримувальні властивості та створює сприятливе середовище для зміцнення кореневої системи винограду.

За наявності гною його обов’язково слід залучити до підживлення виноградників. Особливо цінним є перепрілі органічні рештки корів або коней — вони містять збалансований комплекс поживних речовин, потрібних лозі для активного росту. Такий гній можна або заздалегідь внести в ґрунт навесні, ретельно перемішавши з землею, або перетворити на рідке добриво, придатне для поливу й збагачення ґрунту з корисною м’якістю.

Хорошою заміною традиційному гною може стати трав’яний настій, зокрема з кропиви. Ця дикоросла рослина — справжній концентрат корисних речовин, зокрема азоту, магнію та заліза, які активізують ріст винограду. Щоб приготувати таке натуральне добриво, свіжозібране листя кропиви заливають водою й настоюють близько двох тижнів. Після бродіння отриману рідину розбавляють у пропорції 1 до 10 та використовують для поливу, зміцнюючи лозу природним і безпечним способом.

Деревний попіл — природне багатство калію та фосфору, без яких неможливе повноцінне плодоношення винограду. Легке внесення золи в землю поблизу коріння зміцнює імунітет рослини, підвищує її стійкість до захворювань і сприяє щедрішому врожаю. Проте важливо дотримуватися міри: надмірне використання попелу може призвести до надмірного защелочення ґрунту, що шкодитиме рослині.

Використана кавова гуща — простий і доступний органічний засіб для підживлення винограду. Вона містить азот, магній та інші важливі мікроелементи, які стимулюють ріст і зміцнюють рослину. Її можна просто розсипати біля основи кущів або додати до компостної купи, щоб наситити ґрунт поживними речовинами природного походження.

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Дата публікації
Кількість переглядів
53
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