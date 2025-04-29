Чим найкраще замінити свинину в шашлику: поради для тих, хто не їсть червоного м’яса

Чим замінити свинину в шашлику / © www.freepik.com/free-photo

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Розпочато сезон шашликів, тому багато хто вибирає м’ясо й рецепти, щоб на вихідні поласувати улюбленою стравою. Та що робити тим, хто не їсть свинини з будь-яких причин? Дієтологи наголошують, що існують альтернативні варіанти м’яса, які не поступаються свинині за смаком, а подекуди навіть перевершують її за користю.

Чим замінити свинину на шашлик: три найкращі варіанти

За словами експертів найкращою альтернативою свинині будуть:

курятина;

індичка;

риба.

Ці продукти містять в рази менше насичених жирів, що дуже корисно для серцево-судинної системи й фігури. До того ж, біле м’ясо та риба перетравлюються значно швидше, не спричиняють тяжкості в шлунку. Окрім того, в альтернативних продуктах міститься більше білка і корисних мікроелементів. Наприклад, риба містить поліненасичені жирні кислоти омега-3, курятина та індичка — амінокислотні сполуки.

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Також дієтологи поділилися найкращим рецептом приготування курячого шашлику в йогуртовому маринаді.

Інгредієнти. Для приготування шашлику треба взяти пів кіло курячої грудки, 150 мл натурального йогурту, 2 зубчики часнику, сік половинки лимона, чайну ложку куркуми.

Спосіб приготування. Необхідно нарізати курятину великими шматками, змішати з йогуртом, спеціями і лимонним соком. Маринувати м’ясо варто близько 2 годин. Смажити на вугіллі або грилі 12 хвилин.

Цей варіант шашлику буде значно кращий за свинину, бо на сто грамів курятини припадає лише 165 ккал, тоді як сто грамів свинини має 250-300 ккал. Окрім того, йогурт робить куряче м’ясо ніжним без зайвого жиру.