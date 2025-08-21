Чим найкраще зараз підживити троянди, щоб рясно та пишно цвіли до глибокої осені

Чим підживити троянди наприкінці літа / © Freepik

Троянди — справжня окраса кожної клумби. Це досить вибаглива квітка, тому потребує ретельного та правильного догляду. Якщо ви хочете милуватися пишним цвітом до кінця жовтня, її варто підживлювати цими добривами саме наприкінці серпня, коли рослина готується до повторної хвилі квітіння.

Найкраще підживлення для троянд: цвістимуть аж до кінця жовтня

Для формування бутонів троянд можна використати перевірений розчин:

у 10 літрах води розчиніть 1 ст. ложку калімагнезії;

додайте 40 г суперфосфату;

15 г калійної солі.

Цим розчином поливають троянди під корінь на вологий ґрунт. Також можна використовувати сухе підживлення. На один квадратний метр вносять 60 г суперфосфату і 30 г хлористого калію, попередньо добре зволоживши землю. Щоб підтримати зелень куща, можна додатково використати сечовину — 2 столові ложки на 10 літрів води. Такий полив надає рослинам сили для росту та розвитку у прохолодну пору року.

Які можна використовувати натуральні підживлення для троянд, щоб довго цвіли

Якщо ви прихильник екологічних добрив, скористайтеся натуральними засобами.

Деревний попіл — багатий калієм і фосфором. 1 склянку попелу розведіть у відрі води та вилийте під кущ.

Бананова шкірка — прискорює бутонізацію. Її можна закопати біля коріння чи зробити настій.

Настій кропиви — природне добриво, яке зміцнює рослину і стимулює нові пагони.

Як правильно доглядати за трояндами наприкінці літа, щоб довго цвіли

Підживлення — це лише частина догляду. Щоб троянди тішили бутонами до самих холодів, важливо дотримуватись ще кількох правил.