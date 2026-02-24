Чим не можна годувати котів: 5 звичних продуктів, які небезпечні для ваших улюбленців

Кіт / © pexels.com

Власників котів закликають не пригощати тварин звичайною для людей їжею. Благодійна організація із захисту тварин наголошує: популярні продукти можуть бути небезпечними для здоров’я улюбленців.

Про це повідомило видання Express.

Фахівці нагадують, що коти — облігатні м’ясоїди. Їм потрібен збалансований раціон із чітко визначеним набором поживних речовин, який забезпечує повноцінний котячий корм. Натомість людська їжа не лише не має необхідної поживної цінності, а й може становити ризик.

Експерти виокремили п’ять продуктів, які категорично не варто давати котам.

Молочні продукти. Попри поширений міф, більшість котів мають непереносимість лактози. Молоко чи сир можуть спричинити розлад травлення. Навіть безлактозні або рослинні альтернативи не гарантують безпеки, адже часто містять інгредієнти, потенційно токсичні для тварин.

Сире м’ясо, риба та яйця. Такі продукти можуть містити бактерії й паразитів, що викликають захворювання. Окрему небезпеку становлять сирі кістки — вони підвищують ризик задухи або закупорки шлунка.

Виноград, родзинки та смородина. Ці ягоди здатні спричинити ниркову недостатність у котів. Особливо вразливими є тварини з хронічними хворобами нирок.

Авокадо. Плід містить токсин персин і має високий вміст жиру. У великих кількостях це може призвести до проблем зі здоров’ям.

Шоколад, кава та продукти з кофеїном. Вони містять метилксантини — речовини, які є надзвичайно токсичними для котів навіть у невеликих дозах.

Фахівці застерігають: котів може приваблювати запах або смак людської їжі, особливо якщо вона залишена на столі. Тому власникам радять зберігати потенційно небезпечні продукти у недоступному місці та не залишати залишки без нагляду.

