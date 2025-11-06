Чим не можна годувати курей: список продуктів які загрожують діареєю і навіть смертю птиці

Що не можна давати курям

Годування курей — це відповідальне завдання, оскільки їхнє здоров’я та несучість прямо залежать від якості та безпечності раціону. Незважаючи на всеїдність цієї птиці, існує чіткий перелік продуктів, які можуть завдати шкоди травній системі, викликати важкі отруєння і навіть призвести до загибелі птиці.

Дсвідчені птахівники наголошують — заборонені продукти містять токсини або речовини, які курячий організм не може безпечно переробити.

Що категорично не можна давати курам: токсичні та отруйні речовини

Найбільшу небезпеку становлять продукти, що містять природні токсини, які є отруйними для птиці, а саме:

Зелена та сира картопля. Цей продукт, а також п аростки та зелена шкірка, містить соланін — сильну отруту. Соланін викликає важкі отруєння і є небезпечним як для людей, так і для птиці. Тому картоплю можна давати лише у вареному вигляді , повністю видаляючи зелені та пророслі частини.

Бадилля пасльонових. Зелені частини рослин родини пасльонових, до яких належать помідори, баклажани та картопля, також містять соланін та інші токсичні алкалоїди. Свійська птиця зазвичай сама не виявляє до них інтересу, але слід стежити, щоб вони не потрапляли в корм.

Сирі бобові, зокрема квасоля, містять фазеолін (фітогемаглютинін), який викликає сильне отруєння. Бобові дозволено давати лише після ретельного відварювання .

Авокадо. Цей фрукт смертельно небезпечний для курей через вміст токсину персину. Вживання авокадо може викликати у птахів проблеми з серцем і диханням, що часто призводить до летального результату.

Шоколад містить токсичні для багатьох тварин речовини, тому він повністю заборонений.

Продукти, що шкодять здоров’ю курей

Існують також продукти, які не є смертельно отруйними, але завдають значної шкоди внутрішнім органам птиці.

Солоні продукти. Кури дуже чутливі до надлишку солі . Її надлишок у раціоні (наприклад, залишки солоних страв, маринади, чіпси, ковбаси чи солона риба) призводить до сильного зневоднення, набряків і може викликати загибель птиці. Сіль можна додавати до корму лише у строго обмеженій пропорції (3 грами на 1 кілограм корму).

Запліснявілі та гнилі продукти. Запліснявілий хліб або підгнила їжа містять мікотоксини, які викликають гостре отруєння і можуть стати причиною загибелі птиці.

Цибуля та часник у великій кількості . Ці продукти містять тіосульфати, які у великих дозах руйнують еритроцити (червоні кров’яні тільця) і можуть викликати анемію та шкодити печінці.

Свіжий білий хліб погано впливає на травну систему курей, оскільки у шлунку розбухає, утворюючи клейку масу. Краще використовувати сухарі, попередньо розмочені, або стару чорну булку.

Цільне молоко. Кури не засвоюють лактозу, що міститься у цільному молоці. Молоко може викликати діарею та інші серйозні проблеми з травленням. Натомість корисними будуть кисломолочні продукти — сир, кисле молоко чи сироватка.

Які продукти потрібно обмежити в харчуванні курей

Деякі продукти не є прямими токсинами, але повинні бути суворо обмежені або виключені.

Магазинний твердий сир містить багато солі та жиру, що створює велике навантаження на травлення птиці. краще використовувати нежирний, несолоний домашній сир.