Якщо немає зав’язі на огірках

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Чому немає зав’язі на огірках

Часто буває, що на огірках замість зав’язей пустоцвіт. Щоб зрозуміти, що робити у цій ситуації, потрібно з’ясувати причину відсутності та усунути її.

Серед причин можуть бути:

Якщо рослина перебуває у фазі активного зростання, ще молоде.

Через брак тепла та вологи.

Якщо огірки вирощують на затіненій ділянці.

Сильні протяги дільниці також можуть перешкоджати утворенню зав’язі.

Через особливості сорту — якщо він бджолозапильний, то зав’язі можуть не утворюватися через відсутність чоловічих квіток — жіночі просто не можуть сформувати плід без запилення.

При високій вологості комахи малоактивні та природного запилення не відбувається.

При температурі вище +30 ° C пилок втрачає свої властивості, тому зав’язь не утворюється.

Через бідність ґрунтів.

Якщо рослина активно збільшує наземну частину, але зав’язі не утворюються, найімовірніше, це є наслідком порушення балансу поживних речовин у грунті. А саме надлишок азоту може провокувати посилене зростання зелені на шкоду утворенню квіткових бутонів.

У разі виявлення таких проблем потрібно вжити додаткових заходів щодо їх усунення, щоб забезпечити багато зав’язей.

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За необхідності рекомендується:

Встановіть оптимальний рівень вологості, регулярно поливайте рослини, уникайте пересушування ґрунту.

Забезпечте достатнє освітлення. Розташуйте рослини на добре освітленій ділянці або використовуйте штучне освітлення у теплиці.

Забезпечте належне запилення. При нестачі бджіл та інших комах можна використовувати ручне запилення.

Використовуйте добрива, що містять необхідні елементи для формування зав’язі, зокрема, борну кислоту.

Як прискорити зростання зав’язі огірків

Деякі фермери стверджують, що огірки швидше зростають, якщо підвищити концентрацію вуглекислого газу в повітрі.

Ще експерти рекомендують підгодувати огірки органікою, наприклад настоєм коров’ячого пташиного посліду або розчином коров’яку. На одну рослину потрібно близько 1 л готового препарату.

Чим кропити огірки для зав’язі

Одним із ефективних способів підживлення огірків для зав’язі є використання борної кислоти. Цей мікроелемент впливає на процеси росту та розвитку рослин, зокрема, на формування зав’язі. Для обприскування зав’язей можна приготувати розчин борної кислоти шляхом розчинення 1 г речовини в 1 л води. За допомогою розпилювача рівномірно обробіть огірки.

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Підживлення огірків борною кислотою потрібно проводити періодично, зокрема, якщо зав’язі жовтіють та засихають. Оптимальною частотою може бути раз на 10-14 днів. У той же час важливо дотримуватись рекомендованої концентрації розчину борної кислоти і правильно обробляти зав’язі, щоб уникнути можливого пересушування рослин.

Правильне використання борної кислоти для обприскування зав’язей може допомогти більше зав’язі та підвищити врожайність огірків. Однак перед використанням будь-яких заходів необхідно виявити причину проблеми та вжити необхідних заходів для відновлення балансу поживних речовин у ґрунті та оптимізації умов вирощування огірків.