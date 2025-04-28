Чим обприскати персик під час квітіння, щоб не нашкодити бджолам, але віднадити шкідників

Чим обприскати персик під час квітіння / © Pixabay

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Наразі існує безліч сортів персиків, кожен з яких має свої особливості, але є кілька спільних характеристик: вони зазвичай живуть близько 20 років, потребують регулярного обрізання та обробляння, а також є дуже чутливими до хвороб і шкідників. Варто лише допустити помилку, і це миттєво позначиться на якості та кількості врожаю.

З цієї причини агрономи радять починати обробляння персиків ще в квітні, до того як розквітнуть квітки, і під час їх цвітіння. На щастя, сьогодні існує велика кількість ефективних засобів, що дозволяють обробляти дерева без шкоди для навколишнього середовища, на відміну від старих методів. Більшість таких препаратів виробляються європейськими компаніями.

З чого варто почати? Насамперед, потрібно виключити одну з найпоширеніших хвороб персика — моніліоз.

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Для боротьби з цією недугою рекомендується придбати фунгіцид “Спектр”. Обробляння цим засобом здійснюється двічі навесні: перший раз — під час активного цвітіння, а другий — через 10-12 днів після першої процедури.

Під час першого обробляння також варто додати до розчину відомий інсектицид “Синерид”. Цей засіб ефективно бореться з довгоносиками, попелицею та іншими шкідниками, які активізуються в цей час.

Ці препарати абсолютно безпечні для бджіл, тому не завдадуть шкоди комахам і забезпечать швидку зав’язь плодів.

Не забувайте, що обробляння повинне стосуватися не тільки листя та гілок, але й стовбура дерева, особливо якщо воно вже старше. В корі можуть ховатися різні шкідники, комахи чи навіть розвиватися грибки, що ставлять під загрозу здоров’я рослини та потребують додаткової уваги.