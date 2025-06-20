Чим обробити овочі від білокрилки: шкідник навіть не подумає сідати на грядки

Чого більше за все боїться білокрилка / © wikimedia.org

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Щоб приготувати ефективний розчин не потрібно використовувати хімію. Візьміть 5-літрову пляшку води, додайте 0,5 л ріпакової олії і 50 мл рідкого господарського мила. Ретельно перемішайте всі інгредієнти, залийте суміш в обприскувач і обробіть нею рослини.

Як наголошують фахівці, особливу увагу під час обробляння слід приділяти нижній стороні листя, тому що білокрилка полюбляє ховатися саме там. Також кожні 10 хвилин струшуйте обприскувач, щоб вона і олія добре перемішалися.

Такий розчин не лише врятує рослини на городі від білокрилки, а ще й захистить від різноманітних захворювань. Достатньо обробляти 3-4 рази на 4 дні, щоб шкідник боявся навіть з’явитися на грядках.

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Чим шкідливі білокрилки

Цей шкідник активно живиться соком рослини, при цьому пошкоджуючи її листя. А тому він завдає чималої шкоди урожаю. Білокрилки чимось схожі на маленьку міль білого кольору. Але часто через його мікроскопічні розміри шкідника важко одразу помітити. Городники називають білокрилом “супермухами” через їхню здатність швидко звикати до різних інсектицидів. Саме тому з ними вкрай важко боротися.