Як видалити застарілий наліт в унітазі / © Фото з відкритих джерел

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Щоб позбутися вапняного нальоту у ванній, багато хто використовує агресивну хімію з різким запахом, яка не лише подразнює дихальні шляхи, а й становить загрозу для здоров’я та шкодить навколишньому середовищу.

Експерти з компанії Molly Maid, що спеціалізується на професійному клінінгу, зазначають: якщо правильно й регулярно застосовувати потрібний засіб, можна не лише запобігти появі вапняного нальоту, а й легко усунути непривабливі плями на поверхні унітаза.

На відміну від білого оцту, який також часто використовують у побуті для видалення нальоту, лимонна кислота діє делікатно, але глибоко. Вона ефективно розчиняє мінеральні відкладення, не завдаючи шкоди сантехнічним поверхням. До того ж, цей засіб не має різкого запаху, що робить його зручним і безпечним варіантом для щоденного прибирання.

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Очищення унітазу лимонною кислотою — надзвичайно легкий і доступний процес:

Приготуйте суміш : змішайте лимонну кислоту з водою до однорідного розчину.

Залийте у чашу унітаза : розподіліть засіб так, щоб він охопив усі ділянки з нальотом.

Дайте час подіяти : залиште розчин на кілька годин або на ніч — чим довше триває контакт, тим глибше очищення.

Обробіть щіткою : уранці просто протріть поверхню — і наліт легко зійде.

Змийте водою: залишки засобу разом із брудом зникнуть без сліду.

У відео з каналу “Поради для дому” демонструється ефективний і безпечний метод видалення вапняного нальоту та іржі з унітазу за допомогою лимонної кислоти. Для цього 50 грамів кислоти розчиняють у воді, нагрітій до 80°C. Важливо: гарячий розчин не слід одразу виливати в унітаз — спершу його потрібно охолодити. Кількість кислоти можна змінювати залежно від ступеня забруднення.

Якщо на стінках є помітний наліт чи іржаві сліди, їх слід почистити йоржиком. А в разі серйозних відкладень рекомендується змочити ганчірки в готовому розчині й обгорнути ними унітаз на ніч для глибокого очищення.

Якщо після першого очищення залишки нальоту все ще помітні — не варто зневірюватись. Повторіть обробку або подовжте час дії засобу для кращого результату. У випадках особливо стійких забруднень доцільно скористатися послугами професійного прибирання.

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