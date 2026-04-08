Чим очистити зливний бачок від іржі: простий домашній розчин із 3 інгредієнтів

Як очистити зливний бачок від іржі / © pexels.com

Реклама

Більшість людей заглядає у зливний бачок вкрай рідко — зазвичай лише тоді, коли з’являються якісь проблеми чи на стінках стають помітні характерні руді смуги. Якщо ж відкрити кришку, то можна побачити зовсім неідеальну картинку: наліт, слиз, іржа. Очистити все це дуже складно, особливо в кутах, де накопичується не лише бруд, але й грибок.

Такі забруднення самостійно точно не зникнуть, однак і серйозних зусиль з вашого боку не знадобиться. Ви можете приготувати ефективний розчин з підручних інгредієнтів.

Все, що потрібно взяти: склянка 9% оцту, склянка солі і склянка харчової соди. За допомогою оцту вапняний наліт та іржа швидко розчиняться, харчова сода запустить активну реакцію, утворивши піну, а сіль поборить грибок і бактерії, які швидко розмножуються в вологому середовищі. Поєднуючись, ці три компоненти утворюють потужний ефект та й коштують значно менше, ніж магазинна хімія.

Реклама

Перед очищенням обов’язково перекрийте воду, повністю спорожніть бачок. Цей етап дуже важливий, тому що у воді концентрація засобі зменшується, тому результат не буде помітним. Змішайте всі три інгредієнти в окремій ємності, вилийте в бачок, а потім залишіть суміш всередині на ніч.

Цей час потрібен, щоб іржа, наліт і слиз повністю розчинилися, а бактерії і грибок знищилися. Вранці відновіть подавання води, злийте рідину з сумішшю в унітаз. Якщо якісь незначні забруднення ще залишаться, їх можна видалити звичайною губкою.

Рекомендується повторювати процедуру очищення не рідше одного разу на місяць.