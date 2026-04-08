ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Чим очистити зливний бачок від іржі: простий домашній розчин із 3 інгредієнтів

Існує простий і доступний домашній засіб, який допомагає швидко очистити зливний бачок унітаза від іржі, нальоту та слизу. Все, що вам знадобиться, — це прості інгредієнти, які є в кожному домі.

Автор публікації
Тетяна Мележик
Як очистити зливний бачок від іржі

Як очистити зливний бачок від іржі / © pexels.com

Більшість людей заглядає у зливний бачок вкрай рідко — зазвичай лише тоді, коли з’являються якісь проблеми чи на стінках стають помітні характерні руді смуги. Якщо ж відкрити кришку, то можна побачити зовсім неідеальну картинку: наліт, слиз, іржа. Очистити все це дуже складно, особливо в кутах, де накопичується не лише бруд, але й грибок.

Такі забруднення самостійно точно не зникнуть, однак і серйозних зусиль з вашого боку не знадобиться. Ви можете приготувати ефективний розчин з підручних інгредієнтів.

Все, що потрібно взяти: склянка 9% оцту, склянка солі і склянка харчової соди. За допомогою оцту вапняний наліт та іржа швидко розчиняться, харчова сода запустить активну реакцію, утворивши піну, а сіль поборить грибок і бактерії, які швидко розмножуються в вологому середовищі. Поєднуючись, ці три компоненти утворюють потужний ефект та й коштують значно менше, ніж магазинна хімія.

Перед очищенням обов’язково перекрийте воду, повністю спорожніть бачок. Цей етап дуже важливий, тому що у воді концентрація засобі зменшується, тому результат не буде помітним. Змішайте всі три інгредієнти в окремій ємності, вилийте в бачок, а потім залишіть суміш всередині на ніч.

Цей час потрібен, щоб іржа, наліт і слиз повністю розчинилися, а бактерії і грибок знищилися. Вранці відновіть подавання води, злийте рідину з сумішшю в унітаз. Якщо якісь незначні забруднення ще залишаться, їх можна видалити звичайною губкою.

Рекомендується повторювати процедуру очищення не рідше одного разу на місяць.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie