Чим оприскувати помідори, якщо опадають зав’язі: яке ефективне рішення пропонують експерти

Опадає цвіт на помідорах

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Багато городників, особливо ті, хто вирощує високорослі сорти томатів, стикаються з неприємною проблемою — масовим опаданням першої та другої китиць. Ця ситуація викликає занепокоєння та розчарування, адже втрата перших зав’язей суттєво впливає на майбутній урожай. Експерти поділилися дієвим способом боротьби з цією проблемою, яка є досить поширеною і має свої причини.

Чому опадають квітки на томатах

Основною причиною опадання квіток на томатах, особливо на перших китицях, є несприятливі погодні умови. Різкі перепади температури — від холоду до спеки і знову до холоду — створюють для рослин сильний стрес. В таких умовах томати змушені боротися за виживання, і їхній пріоритет зміщується з формування плодів на підтримку власної життєздатності. Рослина починає «розраховувати», скільки квіток вона зможе виносити до повноцінного насіння, і без жалю скидає зайві, залишаючи лише одну-дві зав’язі на китиці, щоб гарантовано довести їх до зрілості.

Опадання зав’язі на томатах: яке ефективне рішення

Для вирішення проблеми опадання квіток на томатах, а також на солодкому перці та баклажанах експерти рекомендують препарат «Паслін». Як показує досвід, цей засіб значно підвищує зав’язуваність плодів, навіть в умовах стресу. Завдяки «Пасліну» плоди зав’язуються практично одночасно на всіх китицях.

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Для досягнення такого результату обробку «Пасліном» високорослих томатів проводять кілька разів протягом сезону.

Як так скільки разів обробляти томати препаратом «Паслін»

Щоб обробка «Пасліном» була максимально ефективною, слід дотримуватися кількох важливих правил:

Найкраще проводити обприскування ввечері або в похмуру погоду, як зараз і демонструється на відео. Це дозволяє препарату довше залишатися на листках і краще всмоктуватися рослиною.

Препарат має тривалий термін дії (5 років). В роздріб продається у невеликих флаконах об’ємом 6 мл. Одного такого флакона, за досвідом «Нашої дачі», вистачає на кілька років використання на невеликій ділянці.

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Ключовим є правильне дозування — 1 мл препарату на 10 літрів води. Перевищувати цю норму не можна. Для невеликих об’ємів розчину зручно використовувати медичний шприц для точного відмірювання. Наприклад, для 2 літрів води необхідно 0,2 мл препарату.

Перед застосуванням обов’язково уважно вивчіть інструкцію, яка знаходиться в упаковці. Це містить важливу та корисну інформацію щодо застосування препарату.

Кількість обробок:

Високорослі томати можна обробляти до чотирьох разів за сезон. Першу обробку проводять на початку цвітіння першої-другої китиці. Потім дають рослині 10-12 днів на нарощування зеленої маси та накопичення поживних речовин, після чого проводять повторну обробку, коли починає цвісти третя-четверта китиця. Третю обробку проводять ще через 10-12 днів. За потреби, якщо рослина формує велику кількість китиць (10-12), можна провести і четверту обробку.

Для низькорослих сортів достатньо двох обробок. Першу проводять на початку цвітіння першої-другої китиці, а другу — через 10 днів, коли з’являються наступні китиці, і рослина накопичить достатньо поживних речовин.

Як діє препарат«Паслін»

Простими словами, для успішного зав’язування кожної квітки рослина повинна направити до них необхідні поживні речовини в потрібний час. Однак в умовах стресу рослина витрачає ці ресурси на власне виживання, а не на формування плодів. «Паслін» впливає на рослину таким чином, що вона «згадує» про необхідність формування плодів і направляє потрібну кількість поживних речовин до квіток, забезпечуючи гарне зав’язування.

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При обробці «Паслін» не змішують з іншими препаратами. Розводять лише один препарат у воді. Для обприскування використовують дрібнодисперсний розпил, щоб розчин рівномірно покрив листя з обох сторін, лягаючи дрібними крапельками. В похмуру погоду препарат діє більш тривалий період, краще всмоктуючись рослиною.