Чим панірувати замість сухарів і борошна: секрет пухких та соковитих котлет із хрусткою скоринкою

Коли ми готуємо домашні котлети, хочеться, щоб вони були ніжні, соковиті всередині й водночас мали ту саму хрустку золотаву скоринку, яка робить їх ідеальними. Та іноді сухарі або борошно роблять котлети занадто щільними, а скоринка стає грубою і вбирає багато жиру. Однак існує декілька натуральних, смачних і корисних замінників, які не лише утворюють рум’яну скориночку, а й тримають сік усередині котлет.

Чим панірувати котлети, щоб були пухкими, соковитими та мали золотаву скориночку

Вівсяні пластівці. Подрібнені вівсяні пластівці чудово тримають форму, але не забивають текстуру котлет. Вони вбирають частину соку, тому котлети виходять м’якими всередині з легкою хрусткою оболонкою. Таке панірування ідеально підходить для курячих та овочевих котлет.

Манна крупа утримує сік і додає об’єму. Завдяки їй котлети стають пухкими, наче суфле. Панірувати котлети варто у сухій манці без попереднього обвалювання в яйцях, щоб отримати рівномірну скоринку без зайвого жиру.

Кукурудзяне борошно чи крупа створює неймовірно апетитну, тонку та хрустку скоринку з приємним горіховим присмаком. Таке панірування підходить для будь-якого виду м’яса й навіть риби. Змішайте кукурудзяне борошно з дрібкою спецій чи сухого часнику — і смак котлет стане ще глибшим.

Кунжут чи подрібнене насіння льону. Якщо хочете надати котлетам незвичайного смаку, спробуйте панірувати їх у подрібненому насінні. Кунжут додає ніжного аромату, а льон — легкої горіхової нотки й додаткової користі.

Щоб скоринка вийшла рівномірною та не відставала, дайте котлетам відпочити 5 хвилин після панірування, перш ніж смажити. Тоді покриття приляже щільніше, а хрусткість буде довше триматися навіть після охолодження.