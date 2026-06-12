Чим підживлювати малину перед плодоношенням, щоб ягоди були великими, солодкими й рясними

Чим підживлювати малину в червні / © unsplash.com

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Перед початком плодоношення малина особливо потребує поживних речовин. Саме в цей період закладається розмір майбутніх ягід, їхня соковитість та солодкість. Якщо рослині бракує калію, фосфору й мікроелементів, плоди можуть вирости дрібними, кислуватими та менш ароматними. Досвідчені садівники рекомендують використовувати натуральні домашні добрива, які не лише живитимуть кущі, а й покращуватимуть родючість ґрунту.

Які домашні добрива найкраще підходять для малини перед плодоношенням

Деревна зола — головне добриво для солодких ягід. Одним із найкращих підживлень перед плодоношенням вважається деревна зола. Вона містить велику кількість калію, фосфору, кальцію та інших корисних мікроелементів. Для приготування добрива достатньо розчинити одну склянку просіяної золи у 10 літрах води й дати настоятися кілька годин. Під кожен дорослий кущ виливають 2-3 літри такого розчину. Калій сприяє накопиченню цукрів у ягодах, тому врожай стає значно солодшим та ароматнішим.

Настій кропиви для активного зростання та рясного врожаю. Кропива є справжнім природним джерелом азоту, калію та мікроелементів. Для приготування добрива подрібнену зелену масу заповнюють водою та залишають бродити на 7–10 днів. Перед використанням настій розводять у співвідношенні 1:10. Таке підживлення допомагає зміцнити кущі та стимулює формування великої кількості зав’язі. Однак застосовувати кропив’яний настій потрібно помірно, щоб не спровокувати надмірне зростання зеленої маси на шкоду плодам.

Бананова шкірка для великих ягід. Бананова шкірка містить багато калію, який необхідний малині саме перед плодоношенням. Шкірки можна висушити, подрібнити та закладати в ґрунт навколо кущів або приготувати настій. Для цього шкірку від 3-4 бананів заливають трьома літрами води та настоюють дві доби. Отриманим розчином поливають малину під корінь. Таке добриво сприяє збільшенню розміру ягід та покращує їхні смакові якості.

Компост або перегній. Якщо ґрунт виснажений, корисно замульчувати малину добре перепрілим компостом або перегноєм. Органіка поступово віддає поживні речовини та допомагає довше зберігати вологу біля коріння. Шар мульчі завтовшки 3-5 сантиметрів не лише живить рослини, а й пригнічує зростання бур’янів та захищає кореневу систему від перегрівання влітку.

Яких добрив краще уникати

Перед самим плодоношенням не варто захоплюватися великими дозами азотних добрив. Надлишок азоту стимулює активне зростання пагонів і листя, але може негативно вплинути на формування ягід.

У цей період основна увага має бути зосереджена саме на калійно-фосфорних підживленнях.

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