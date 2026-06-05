Буряк / © Pixabay

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Правильне підживлення столового буряка у період нарощування листя дозволяє отримати коренеплоди з насиченим солодким смаком та соковитою текстурою. Одним із найважливіших етапів є проведення першого підживлення, коли з’являється 4–5 листків.

Якими добривами варто скористатися під час росту

Коли ви помітили, що на рослинах з’являється чотири-п’ять листків, підживіть буряк добривами із вмістом калію. Для цього вам потрібно розчинити сульфат калію у воді та полити свої рослини під корінь, щоб передати цукор з бадилля на коренеплід.

Йдеться про такі популярні добрива, як:

Сечовина, яка стимулює ріст

Борна кислота, яка підвищить рівень цукру

Марганцівка, яка захищає від гнилі

Важливо: в жодному разі не використовуйте надмірну кількість органічних добрив, оскільки від них буряк стає жорстким і не таким смачним.

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