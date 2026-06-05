- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 137
- Час на прочитання
- 1 хв
Чим підживити буряк у період росту листя — не проґавте цей момент
Підживлення — важливий етап у технології вирощування культур, який потребує певних знань.
Правильне підживлення столового буряка у період нарощування листя дозволяє отримати коренеплоди з насиченим солодким смаком та соковитою текстурою. Одним із найважливіших етапів є проведення першого підживлення, коли з’являється 4–5 листків.
Якими добривами варто скористатися під час росту
Коли ви помітили, що на рослинах з’являється чотири-п’ять листків, підживіть буряк добривами із вмістом калію. Для цього вам потрібно розчинити сульфат калію у воді та полити свої рослини під корінь, щоб передати цукор з бадилля на коренеплід.
Йдеться про такі популярні добрива, як:
Сечовина, яка стимулює ріст
Борна кислота, яка підвищить рівень цукру
Марганцівка, яка захищає від гнилі
Важливо: в жодному разі не використовуйте надмірну кількість органічних добрив, оскільки від них буряк стає жорстким і не таким смачним.
Раніше ми писали про те, коли та чим підживлювати баклажани. Більше про це читайте у новині.