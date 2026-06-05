ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
137
Час на прочитання
1 хв

Чим підживити буряк у період росту листя — не проґавте цей момент

Підживлення — важливий етап у технології вирощування культур, який потребує певних знань.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Буряк

Буряк / © Pixabay

Правильне підживлення столового буряка у період нарощування листя дозволяє отримати коренеплоди з насиченим солодким смаком та соковитою текстурою. Одним із найважливіших етапів є проведення першого підживлення, коли з’являється 4–5 листків.

Якими добривами варто скористатися під час росту

Коли ви помітили, що на рослинах з’являється чотири-п’ять листків, підживіть буряк добривами із вмістом калію. Для цього вам потрібно розчинити сульфат калію у воді та полити свої рослини під корінь, щоб передати цукор з бадилля на коренеплід.

Йдеться про такі популярні добрива, як:

  • Сечовина, яка стимулює ріст

  • Борна кислота, яка підвищить рівень цукру

  • Марганцівка, яка захищає від гнилі

Важливо: в жодному разі не використовуйте надмірну кількість органічних добрив, оскільки від них буряк стає жорстким і не таким смачним.

Раніше ми писали про те, коли та чим підживлювати баклажани. Більше про це читайте у новині.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
137
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie